Agata i Piotr Rubikowie od lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Ich drogi przecięły się podczas konkursu Miss w 2005 roku, gdzie Piotr odpowiadał za oprawę muzyczną. - Było bardzo dużo fajnych dziewczyn, a mimo to ja od razu zauważyłem tylko Agatę. Tylko ją widziałem - wspominał Rubik w rozmowie z Izabelą Janachowską. Para stanęła na ślubnym kobiercu 21 czerwca 2008 roku. Z okazji 18. rocznicy ślubu na profilu Agaty Rubik pojawił się okazjonalny wpis z archiwalnymi zdjęciami.

REKLAMA

Zobacz wideo Glam chwali Agatę Rubik. "Nie jest na pewno jakimś pustakiem jak..."

Agata i Piotr Rubikowie świętują rocznicę ślubu. "Nierealnie piękna"

"Pełnoletni w małżeństwie" - napisała Agata Rubik w najnowszym wpisie, do którego dołączyła kilka zdjęć z dnia ślubu. W tym wyjątkowym dniu panna młoda miała na sobie suknię ślubną na ramiączkach, dopasowaną w górnej części i płynnie rozszerzającą się ku dołowi. Gorset miał subtelne zdobienia z koronki, co dodało całości lekkości i kobiecego charakteru. Kreacja została stworzona przez duet Paprocki & Brzozowski. Rubik miała również długi, tiulowy i bardzo zwiewny welon. Z kolei muzyk postawił na połyskujący, granatowy frak i czarną koszulę.

Pod zdjęciami pary zaroiło się od zachwytów i życzeń. "Jejku, jak z AI wyglądasz. Nierealnie idealna", "Jaka piękna pani Agata", "Najlepszego dla was na dalsze wspólne lata pełne miłości", "Wyglądaliście i wyglądacie obłędnie" - pisali. Zdjęcia z ceremonii znajdziecie poniżej.

Agata i Piotr postawili na kameralną ceremonię. "W ostatniej chwili zrobiliśmy ślub w moim osiedlowym"

Rubikowie od zawsze należeli do par, które budziły ogromne zainteresowanie mediów i fotoreporterów. Przed ślubem każde ich wspólne wyjście było szeroko komentowane. Nic więc dziwnego, że chcąc uniknąć medialnego zamieszania i zachować ten wyjątkowy dzień wyłącznie dla siebie oraz najbliższych, zdecydowali się na skromną ceremonię. - Chcieliśmy się pobrać niedaleko miejsca, gdzie było nasze wesele, w katedrze, a katedry nie można było zamknąć. W ostatniej chwili zrobiliśmy ślub w moim osiedlowym, który można było zamknąć, bardziej kameralnie, ale było super - mówiła Agata Rubik w rozmowie z Izabelą Janachowską.