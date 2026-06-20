Choć Adam Sztaba od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej, konsekwentnie chroni swoją prywatność przed mediami. Na jego profilach w mediach społecznościowych dominują zawodowe projekty, dlatego każdy rodzinny kadr natychmiast przyciąga uwagę obserwatorów. Tym razem powód był szczególny. Muzyk i jego żona Agnieszka świętowali okrągłą, dziesiątą rocznicę ślubu. Z tej okazji Sztaba opublikował krótkie nagranie, na którym para spędza czas nad wodą. Nie zabrakło uścisków, pocałunków i spontanicznych wygłupów, które pokazały ich relację z zupełnie innej strony niż dotychczas.

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Pod filmem Adama Sztaby i jego ukochanej pojawił się także krótki, ale bardzo osobisty wpis. "Dyszka wybiła. Czekaliśmy na siebie znacznie dłużej. Tak, to istnieje" - napisał dyrygent, dając do zrozumienia, jak ważny jest dla niego ten etap życia. "Jesteście najlepsi", "Piękni ludzie, gratulacje", "Jesteście uroczą i zgraną parą" - czytamy w komentarzach.

Przypomnijmy, że historia ich związku od początku budziła zainteresowanie opinii publicznej. Para wzięła ślub cywilny w 2016 roku, jednak później zdecydowała się również na ślub kościelny. Nie była to jednak prosta droga. Jak po latach wyjaśniała Agnieszka, małżonkowie długo czekali na możliwość zawarcia sakramentu i zależało im, by całe wydarzenie odbyło się z dala od medialnego zgiełku.

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W rozmowie z "Faktem" żona muzyka wspominała, że ślub kościelny był dla nich bardzo ważny. "Jesteśmy wierzący. Bardzo zależało nam na ślubie kościelnym. Czekaliśmy na unieważnienie poprzedniego ślubu Adama dwa lata. Gdy to się udało, zaprosiliśmy tylko najbliższą rodzinę i bez szumu medialnego ślubowaliśmy w kościele pod Łodzią" - mówiła. Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę i wspólnie wychowują dzieci, a sam Sztaba wielokrotnie podkreślał, że życie domowe jest dla niego jednym z najważniejszych filarów codzienności.

Nic więc dziwnego, że rocznicowy wpis spotkał się z ogromnym odzewem. Pod nagraniem błyskawicznie pojawiły się gratulacje oraz życzenia od fanów, którzy nie kryli wzruszenia widząc tak naturalne i pełne czułości chwile z życia pary. "Kolejnych pięknych wspólnych rocznic i oceanu miłości... pozdrawiam serdecznie", "Oby więcej" - pisali internauci.