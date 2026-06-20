Luksusowe auta i apartament nad jeziorem. Tak Kubicka spędzała urodziny ukochanego we Włoszech

Sandra Kubicka od niedawna jest w szczęśliwym związku z Adamem Zaorskim, przedsiębiorcą i menedżerem związanym z Trójmiastem. 18 czerwca 32-latek obchodził urodziny. "Tak tylko tu wykrzyczę, że masz dziś urodziny, bo jestem dumna, że mam tak cudownego, mądrego, dojrzałego, z najpiękniejszymi wartościami mężczyznę przy swoim boku. Zadbam o to, aby to był najlepszy urodzinowy weekend w twoim życiu, bo zwariowałam na twoim punkcie" - pisała podekscytowana Kubicka. Modelka zabrała ukochanego do... Włoch. W sieci podzieliła się romantycznymi kadrami z urodzinowej wyprawy.

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Sandra Kubicka baluje z ukochanym we Włoszech. "Królewskie traktowanie dla mojego króla"

Modelka zadbała o każdy szczegół urodzinowego wyjazdu. Para zatrzymała się w luksusowym apartamencie z zapierającym dech w piersiach widokiem na jezioro Como. Na jubilata czekała wyjątkowa niespodzianka - wnętrze udekorowano balonami. On z kolei zatroszczył się o to, by Sandra otrzymała piękny bukiet kwiatów. Nie zabrakło romantycznych spacerów, włoskich śniadań serwowanych na tarasie z widokiem na jezioro oraz przejażdżek luksusowymi samochodami. "Na tej wycieczce tylko królewskie traktowanie dla mojego króla" - napisała pod jednym ze zdjęć. Wygląda na to, że nie żartowała, gdy mówiła, że to będzie najlepszy urodzinowy weekend w życiu Zaorskiego. Ujęcia z włoskiej wyprawy Kubickiej i jej ukochanego znajdziecie w naszej galerii.

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Sandra Kubicka o nowym partnerze. "Nie ma w sobie grama złej emocji"

Jakiś czas temu modelka zorganizowała na instagramowym profilu krótką sesję Q&A dla swoich fanek. Jedna z nich zapytała ją o nowego ukochanego. "Jaki on jest? Ty kobieto tak promieniejesz" - zauważyła. Odpowiedź Kubickiej nie pozostawiła żadnych złudzeń. "Jest moją oazą spokoju w tym zwariowanym świecie. Nie ma w sobie grama złej emocji, zazdrości, jest najspokojniejszym mężczyzną, jakiego poznałam, bardzo dojrzały i wyrozumiały. Jest przeinteligentny, zabawny, czuły i codziennie sprawia, że czuję się najważniejsza. Mój układ nerwowy przy nim odpoczywa. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki jest mężczyzna, spójrz na uśmiech jego kobiety - bardzo lubię to powiedzenie ostatnio" - pisała.