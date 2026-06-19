Informacja o rozstaniu Tomasza Kota i Agnieszki Olczyk wywołała duże zainteresowanie opinii publicznej. Para przez lata uchodziła za jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w polskim show-biznesie, dlatego wiadomość o rozwodzie była dla wielu osób sporym zaskoczeniem. Jak się okazuje, małżonkowie przez długi czas nie dawali żadnych sygnałów świadczących o problemach w związku. Teraz ujawniono szczegóły dotyczące ich rozwodu.

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Rozwód Tomasza Kota i Agnieszki Olczyk. Sprawa nadal przed sądem

Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk byli razem przez blisko dwie dekady. Ślub wzięli w 2006 roku i doczekali się dwójki dzieci - córki Blanki oraz syna Leona. Żona aktora przez lata wspierała go w rozwoju kariery zawodowej, jednocześnie unikając rozgłosu. Rzadko pojawiała się też na branżowych wydarzeniach.

Choć decyzję o zakończeniu małżeństwa podjęli już kilka miesięcy temu, informacja o rozstaniu została podana do publicznej wiadomości dopiero niedawno. Tymczasem postępowanie rozwodowe jest już prowadzone przez sąd. Z informacji uzyskanych przez "Fakt" wynika, że pozew rozwodowy wpłynął do sądu 17 marca 2026 roku. Mimo upływu kilku miesięcy sprawa nie została jeszcze zakończona. - W sprawie nie zapadł jeszcze wyrok - poinformował Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu pierwszej rozprawy, dlatego na formalne zakończenie małżeństwa Kot i Olczyk będą musieli jeszcze poczekać.

Tomasz Kot nie czekał ani chwili. Tak oświadczył się swojej przyszłej żonie

Tomasz kot poznał swoją przyszłą żonę w 2000 roku na krakowskich Plantach. Zauroczony młodą studentką, postanowił podejść do niej i już podczas pierwszego spotkania powiedział: "Cześć, jestem Tomek, wyjdziesz za mnie?". Na tak niespodziewaną propozycję Agnieszka odpowiedziała z humorem: "Dobrze, tylko nie dzisiaj".

Para pobrała się sześć lat później i doczekała się dwójki dzieci - córki Blanki oraz syna Leona. Agnieszka Olczyk-Kot z wykształcenia jest psycholożką. Aktor wielokrotnie podkreślał, jak ważną rolę odgrywała w jego życiu. W jednym z wywiadów mówił: "Mam stuprocentowe zaufanie do żony, bo ona mnie zna najlepiej na świecie i potrafi podpowiedzieć coś, czego sam nie dostrzegam".

W innej rozmowie aktor również nie krył, jak bardzo cenił rodzinę i relację z żoną. "To jest mój trzon, tego się muszę trzymać, niezależnie od tego, jak bardzo atrakcyjnymi projektami machają mi przez oczami" - podkreślał.