Bruce Willis na nowym kadrze opublikowanym przez żonę. Nie kryła emocji

Bruce Willis to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywood, znany między innymi z serii filmów "Szklana pułapka". W 2022 roku jego rodzina poinformowała, że zmaga się z afazją, a później przekazała, że zdiagnozowano u niego otępienie czołowo-skroniowe. Od tamtej pory żona aktora, Emma Heming, regularnie publikuje w mediach społecznościowych aktualizacje dotyczące życia rodziny, jednocześnie angażując się w działania zwiększające świadomość na temat tej choroby. 18 czerwca Heming świętowała urodziny, co postanowiła opisać na Instagramie.

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Na instagramowym profilu Emmy Heming pojawiło się nagranie z udziałem Bruce'a Willisa. Publikacja została zamieszczona z okazji 50. urodzin jego żony. Modelka przyznała, że z optymizmem patrzy na nowy etap życia, choć poprzednia dekada była dla niej wyjątkowo wymagająca. "Dziś kończę 50 lat. Jestem gotowa na tę nową dekadę i wszystko, co ma do zaoferowania. Moje czterdzieste urodziny były pełne wyzwań, ale jestem dumna z tego, jaką stałam się żoną, mamą, partnerką, opiekunką i rzeczniczką" - napisała.

Emma podkreśliła również, że ogromne znaczenie ma dla niej rozwijanie fundacji. "Jestem także dumna z pracy, którą wykonujemy poprzez Emma & Bruce Willis Fund i z tego, co jeszcze przed nami. Wspólnie zwiększamy świadomość na temat FTD, wspieramy opiekunów oraz rozwijamy edukację i badania" – dodała. W dalszej części wpisu modelka zdradziła swoje urodzinowe życzenie. Chciałaby, aby rodziny mierzące się z demencją miały łatwiejszy dostęp do wsparcia, potrzebnych zasobów i rzetelnej wiedzy. "Wchodząc w kolejny rozdział życia, życzę sobie przyszłości, w której rodziny dotknięte demencją będą miały więcej wsparcia, zasobów, mniej stygmatyzacji i wiele powodów do nadziei" - napisała.

Do wpisu dołączono także pełne humoru nagranie z udziałem Bruce'a Willisa. Aktor wprawił bliskich w doskonały nastrój, gdy po zaczerpnięciu helu z balonu zaczął śpiewać zmienionym, komicznie wysokim głosem. Nie wiadomo jednak, czy jest to nowy, czy też archiwalny filmik. Widzimy ponadto zdjęcie Willisa z żoną w urodzinowych czapkach.

Bruce Willis i świętowanie urodzin żony. Fani komentują

Emma Heming Willis na koniec zachęciła obserwatorów, by zamiast prezentów wesprzeć działalność fundacji. Pod wpisem szybko pojawiły się tysiące komentarzy od internautów, którzy składali jej życzenia i przesyłali słowa wsparcia dla całej rodziny Willisów. "Kochamy cię, Emmo. To naprawdę wspaniałe nagranie z Bruce'em", "Ważne jubileusze są jednocześnie trudne i piękne. Jesteś prawdziwą wojowniczką i mam nadzieję, że dziś czujesz ogrom miłości, która cię otacza", "Jesteś niesamowita! Niepowstrzymana, pełna oddania, wytrwałości i konsekwencji. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, piękna!" - czytamy komentarze.