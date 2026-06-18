Bruce Willis na nowym kadrze opublikowanym przez żonę. Nie kryła emocji

Bruce Willis to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywood, znany między innymi z serii filmów "Szklana pułapka". W 2022 roku jego rodzina poinformowała, że zmaga się z afazją, a później przekazała, że zdiagnozowano u niego otępienie czołowo-skroniowe. Od tamtej pory żona aktora, Emma Heming, regularnie publikuje w mediach społecznościowych aktualizacje dotyczące życia rodziny, jednocześnie angażując się w działania zwiększające świadomość na temat tej choroby. 18 czerwca Heming świętowała urodziny, co postanowiła opisać na Instagramie.
Na instagramowym profilu Emmy Heming pojawiło się nagranie z udziałem Bruce'a Willisa. Publikacja została zamieszczona z okazji 50. urodzin jego żony. Modelka przyznała, że z optymizmem patrzy na nowy etap życia, choć poprzednia dekada była dla niej wyjątkowo wymagająca. "Dziś kończę 50 lat. Jestem gotowa na tę nową dekadę i wszystko, co ma do zaoferowania. Moje czterdzieste urodziny były pełne wyzwań, ale jestem dumna z tego, jaką stałam się żoną, mamą, partnerką, opiekunką i rzeczniczką" - napisała.
Emma podkreśliła również, że ogromne znaczenie ma dla niej rozwijanie fundacji. "Jestem także dumna z pracy, którą wykonujemy poprzez Emma & Bruce Willis Fund i z tego, co jeszcze przed nami. Wspólnie zwiększamy świadomość na temat FTD, wspieramy opiekunów oraz rozwijamy edukację i badania" – dodała. W dalszej części wpisu modelka zdradziła swoje urodzinowe życzenie. Chciałaby, aby rodziny mierzące się z demencją miały łatwiejszy dostęp do wsparcia, potrzebnych zasobów i rzetelnej wiedzy. "Wchodząc w kolejny rozdział życia, życzę sobie przyszłości, w której rodziny dotknięte demencją będą miały więcej wsparcia, zasobów, mniej stygmatyzacji i wiele powodów do nadziei" - napisała.
Do wpisu dołączono także pełne humoru nagranie z udziałem Bruce'a Willisa. Aktor wprawił bliskich w doskonały nastrój, gdy po zaczerpnięciu helu z balonu zaczął śpiewać zmienionym, komicznie wysokim głosem. Nie wiadomo jednak, czy jest to nowy, czy też archiwalny filmik. Widzimy ponadto zdjęcie Willisa z żoną w urodzinowych czapkach.
Emma Heming Willis na koniec zachęciła obserwatorów, by zamiast prezentów wesprzeć działalność fundacji. Pod wpisem szybko pojawiły się tysiące komentarzy od internautów, którzy składali jej życzenia i przesyłali słowa wsparcia dla całej rodziny Willisów. "Kochamy cię, Emmo. To naprawdę wspaniałe nagranie z Bruce'em", "Ważne jubileusze są jednocześnie trudne i piękne. Jesteś prawdziwą wojowniczką i mam nadzieję, że dziś czujesz ogrom miłości, która cię otacza", "Jesteś niesamowita! Niepowstrzymana, pełna oddania, wytrwałości i konsekwencji. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, piękna!" - czytamy komentarze.