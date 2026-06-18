Tomasz Kot i jego była partnerka informację o rozstaniu opublikowali 18 czerwca. "Po wielu wspólnych latach, pół roku temu podjęliśmy decyzję o rozstaniu. To była spokojna, wspólna i niełatwa decyzja. (...) Choć nie jesteśmy już małżeństwem, nadal jesteśmy dla siebie ważnymi ludźmi i wspólnie dbamy o to, co przez lata stworzyliśmy" - przekazali w mediach społecznościowych. Kim jest Agnieszka Olczyk-Kot, z którą aktor tworzył małżeństwo przez niemal 20 lat.

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Kim jest Agnieszka Olczyk-Kot? Żona Tomasza Kota też działała w branży filmowej

Agnieszka Olczyk-Kot ukończyła Wydział Operatorski Szkoły Filmowej na Uniwersytecie Śląskim. Pracowała jako zarówno jako reżyserka, jak i operatorka, scenarzystka oraz fotografka. W jej dorobku znajdziemy etiudy filmowe oraz krótkometrażowe produkcje. To ona odpowiadała za reżyserię, scenariusz oraz kostiumy do filmu "Jeszcze jeden koniec świata", w którym zagrał sam Tomasz Kot. Studiowała również psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiadomo, że przez jakiś czas zajmowała się terapią dziecięcą. Agnieszka Olczyk-Kot jest również współautorką książki "Senek", w której znajdziemy kolaże jej autorstwa. W jej mediach społecznościowych znajdziemy wiele autorskich prac - w tym zdjęć.

Tomasz Kot zaskoczył żonę przy pierwszym spotkaniu. Takiego pytania się z pewnością nie spodziewała

Tomasz Kot ożenił się z Agnieszką Olczyk po sześciu latach związku w 2006 roku. Do ślubu doszło w kościele św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie. Przez lata medialnej kariery para raczej stroniła od blasku fleszy i rzadko opowiadała o swojej relacji. Kilka razy aktor zrobił jednak wyjątek. Jak wyjawił, Ich pierwsze spotkanie miało miejsce w Krakowie w 2000 roku. Dostrzegł przyszłą żonę w tłumie studentów, którzy akurat wychodzili z uczelni. Kot podjął zaskakującą decyzję. Podszedł do dziewczyny i powiedział wprost: "Cześć, jestem Tomek, wyjdziesz za mnie?". Jego ukochana odpowiedziała wprost: "Dobrze, tylko nie dzisiaj". Aktor wielokrotnie mówił o tym, jak ważną rolę odgrywa w jego życiu żona. - Mam stuprocentowe zaufanie do żony, bo ona mnie zna najlepiej na świecie i potrafi podpowiedzieć coś, czego sam nie dostrzegam - przekazał w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej".