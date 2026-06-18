Tomasz Kot rozstał się z żoną. Byli razem 26 lat

Tomasz Kot jest jednym z najbardziej cenionych i tajemniczych polskich aktorów. Choć wiadomo było, że od 26 lat jest związany z żoną Agnieszką, to nigdy nie afiszował się ze swoim prywatnym życiem w social mediach. Teraz jednak na jaw wyszło, że Tomasz i Agnieszka postanowili się rozstać. Para wydała wspólne oświadczenie.

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Tomasz Kot rozstaje się z żoną. Wydał oficjalne oświadczenie

Na oficjalnych profilach Tomasza Kota i jego żony pojawił się komunikat, który dotyczył ich rozstania. "Po wielu wspólnych latach, pół roku temu podjęliśmy decyzję o rozstaniu. To była spokojna, wspólna i niełatwa decyzja. Przez lata zbudowaliśmy razem kawał życia, który pozostanie dla nas ważny. Łączy nas rodzina, wdzięczność za wspólnie przeżyty czas i wzajemny szacunek. Choć nie jesteśmy już małżeństwem, nadal jesteśmy dla siebie ważnymi ludźmi i wspólnie dbamy o to, co przez lata stworzyliśmy" - czytamy.

Oświadczenie wywołało niemałe emocje wśród fanów pary. Docenili, że Tomasz Kot i Agnieszka rozstali się z klasą bez udziału mediów. "Cieszę się, że udało się to wam zrobić w spokoju, bez kamer i fotografów", "Całym sercem z wami w nowej sytuacji", "Szanuję rozstania z klasą. Sam przez takie przeszedłem, po ponad dekadzie wspólnego życia - teraz się przyjaźnimy. Wymaga to dojrzałości obu stron", "Oddechu wam życzę", "I tak bywa. Rozstanie to nie koniec świata. Wszystkiego dobrego dla obojga!" - pisali fani.

Tomasz Kot oświadczył się żonie na pierwszym spotkaniu

Tomasz Kot spotkał żonę w 2000 roku na krakowskich plantach. Jak się okazuje, wypatrzył ją wśród tłumu studentów. Aktor już przy pierwszej interakcji z Agnieszką Olczyk był bardzo śmiały. Wypalił do niej: "Cześć, jestem Tomek, wyjdziesz za mnie?". W odpowiedzi usłyszał: "Dobrze, tylko nie dzisiaj". Po sześciu latach wzięli ślub w kościele św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie. Małżonkowie doczekali się razem dwójki dzieci - Blanki i Leona. Aktor podkreślał, jak ważną rolę odgrywa w jego życiu żona. "To jest mój trzon, tego się muszę trzymać, niezależnie od tego, jak bardzo atrakcyjnymi projektami machają mi przez oczami" - mówił w rozmowie z portalem kobieta.pl.