Sandra Kubicka od niedawna jest w szczęśliwym związku z Adamem Zaorskim, przedsiębiorcą i menedżerem związanym z Trójmiastem. Na profilu modelki coraz częściej pojawiają się romantyczne kadry z ukochanym. "Dobrze widzieć szczęście w twoich oczach", "Ten uśmiech mówi sam za siebie", "Pięknie razem wyglądacie" - zachwycają się fanki Kubickiej pod jej zdjęciami z Zaorskim. 18 czerwca przedsiębiorca obchodzi urodziny. Z tej okazji modelka opublikowała kolejny wyjątkowy kadr i osobiste życzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka rozprawia o zarobkach gwiazd

Sandra Kubicka złożyła ukochanemu życzenia. "Zadbam o to, aby to był najlepszy urodzinowy weekend w twoim życiu"

"Wszystkiego najlepszego dla mojej ulubionej osoby" - napisała na InstaStory Kubicka. Do wpisu dodała czarno-białe zdjęcie z Zaorskim, na którym 32-latek czule ją obejmuje. "Ty wiesz, czego ci życzę, bo już ci to powiedziałam. Tak tylko tu wykrzyczę, że masz dziś urodziny, bo jestem dumna, że mam tak cudownego, mądrego, dojrzałego, z najpiękniejszymi wartościami mężczyznę przy swoim boku. Zadbam o to, aby to był najlepszy urodzinowy weekend w twoim życiu, bo zwariowałam na twoim punkcie" - dodała w dalszej części. Zaorski udostępnił relację również na swoim profilu. Pod zdjęciem umieścił emotikon serca. Romantyczną fotografię znajdziecie w naszej galerii.

Sandra Kubicka Otwórz galerię

Sandra Kubicka zapytana o ukochanego. "Nie ma w sobie grama..."

Niedawno modelka zorganizowała na instagramowym profilu krótką sesję Q&A dla swoich fanek. Jedna z nich zapytała wprost o nowego ukochanego. "Jaki on jest? Ty kobieto tak promieniejesz" - zauważyła. Kubicka odpowiedziała w bardzo wyczerpujący sposób. "Jest moją oazą spokoju w tym zwariowanym świecie. Nie ma w sobie grama złej emocji, zazdrości, jest najspokojniejszym mężczyzną, jakiego poznałam, bardzo dojrzały i wyrozumiały" - zaczęła. "Jest przeinteligentny, zabawny, czuły i codziennie sprawia, że czuję się najważniejsza. Mój układ nerwowy przy nim odpoczywa. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki jest mężczyzna, spójrz na uśmiech jego kobiety - bardzo lubię to powiedzenie ostatnio" - dodała.