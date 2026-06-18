W środę, 17 czerwca, Pola i Michał Wiśniewscy spotkali się w sądzie na pierwszej rozprawie rozwodowej. Informację o ich rozstaniu przekazał jeszcze w marcu sam lider Ich Troje. Jak już wiadomo, rozwód nie został jeszcze sfinalizowany. Dzień po rozprawie, głos w mediach społecznościowych postanowiła zabrać Pola.

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Pola Wiśniewska zwróciła się do obserwatorów po rozprawie. Krótki i wymowny komentarz

"Przypomnienie na dziś: Nie możesz wrócić i zmienić początku swojej historii, ale możesz zacząć od tego miejsca, w którym jesteś i zmienić jej zakończenie" - napisała na swoim kanale nadawczym na Instagramie Wiśniewska. Przypomnijmy, że Pola jest dość aktywna w sieci i pozostaje w kontakcie ze swoimi obserwatorami. Jeszcze przed rozprawą również zamieściła wymowny komunikat. "Dzisiaj nie będzie Poladanek. Dzisiaj ja potrzebuję waszego wsparcia" - napisała jeszcze żona muzyka.

Jak ustaliła redakcja Pudelka, środowa rozprawa miała dotyczyć m.in. alimentów oraz widzeń z dziećmi. Wiśniewscy doczekali się wspólnie dwóch synów - Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. Prawniczka Poli wyjawiła także, iż para ma spotkać się w sądzie w następnym roku. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że kolejne terminy publikacyjne będą w lipcu. Kolejna rozprawa odbędzie się w kolejnym roku - skomentowała przedstawicielka celebrytki.

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Komentarza po rozprawie udzielił również Michał Wiśniewski. Tuż po wyjściu z sądu porozmawiał z Jastrząb Post. - Bardzo dobrze się czuję. Sąd dał nam czas na mediację, mam nadzieję, że te się odbędą. Generalnie, jeżeli nie, to chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że ta sprawa nie zakończy się jak Johnny Depp vs Amber Heard. Trzymam kciuki za nas - przekazał artysta.

Jak wiemy, rozwód Deppa i Heard rozpoczął się w kwietniu 2022 roku i szybko przeszedł do historii. Media na całym świecie śledziły sprawę, którą można było oglądać na żywo w sieci. W trakcie rozprawy mogliśmy się dowiedzieć o intymnych szczegółach małżeństwa aktorów. Mimo iż zarówno Depp, jak i Heard stracili na tym wizerunkowo, ostatecznie to aktor wyszedł jako wygrany z sądowej batalii.