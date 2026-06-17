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Śledczy bliżej wyjaśnienia sprawy? Nowe ustalenia po śmierci Magdaleny Majtyki

Minęły ponad trzy miesiące od tragicznej śmierci Magdaleny Majtyki. Choć śledczy przeprowadzili już szereg ekspertyz, wciąż nie udało się ustalić, co było przyczyną zgonu aktorki. Prokuratura właśnie przekazała najnowsze informacje dotyczące prowadzonego postępowania.
Czy prokuratura powinna ujawniać więcej informacji na temat głośnych śledztw dotyczących znanych osób?
Fot. YouTube/WINK management

Od tragicznej śmierci Magdaleny Majtyki minęły już ponad trzy miesiące. Okoliczności jej odejścia nadal budzą wiele pytań. Aktorka zniknęła na początku marca po wyjściu z domu we Wrocławiu. Następnego dnia odnaleziono jej samochód w okolicach Biskupic Oławskich. Auto nosiło ślady uderzenia w drzewo, a kilkaset metrów dalej, na terenie leśnym, służby natrafiły na ciało 41-latki. Sprawa od początku była przedmiotem intensywnych działań śledczych, jednak do dziś nie udało się ustalić wszystkich okoliczności tragedii.

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Prokuratura przekazała nowe wieści ws. Magdaleny Majtyki. Śledztwo trwa

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Oławie wciąż pozostaje otwarte. W rozmowie z "Faktem" rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Jakub Dłubacz, przekazał najnowsze informacje dotyczące sprawy. Jak podkreślił, śledztwo nadal toczy się w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, jednak do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów.

"Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci pani Magdaleny Majtyki jest w toku i jest prowadzone w sprawie. Nie przedstawiono dotychczas nikomu żadnych zarzutów" - powiedział w rozmowie z "Faktem". Rodzina aktorki nie komentuje obecnie działań organów ścigania i nie ujawnia szczegółów dotyczących postępowania.

Nowe informacje ws. śmierci Magdaleny Majtyki. Prokuratura wciąż nie zna odpowiedzi

W toku śledztwa wykonano już szereg specjalistycznych badań, które miały pomóc w wyjaśnieniu przyczyn śmierci aktorki. Śledczy dysponują wynikami sekcji zwłok, analiz toksykologicznych oraz badań histopatologicznych. Mimo to eksperci nie byli w stanie jednoznacznie określić, co doprowadziło do zgonu Magdaleny Majtyki. "Prokuratura Rejonowa w Oławie uzyskała opinię z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z przeprowadzonej sekcji zwłok. Uzyskała również opinię toksykologiczną i opinię histopatologiczną. Biegły nie jest w stanie wskazać przyczyny śmierci pani Magdaleny Majtyki" -wyjaśnił prokurator.

Śledczy zdecydowali się na kolejny krok. "Dlatego kolejną czynnością w postępowaniu będzie powołanie zespołu biegłych celem wydania kompleksowej opinii na podstawie całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Po uzyskaniu tej kompleksowej opinii prokuratura podejmie decyzję, co dalej w sprawie" - dodał Jakub Dłubacz. Na ostateczne odpowiedzi w tej sprawie trzeba więc jeszcze poczekać.

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