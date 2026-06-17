Doda od lat uchodzi za jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego show-biznesu. Gwiazda chętnie dzieli się z fanami zarówno aktualnymi wydarzeniami ze swojego życia, jak i wspomnieniami sprzed lat. Tym razem postanowiła wrócić do okresu swojej młodości i pokazała fotografie z pierwszej profesjonalnej sesji zdjęciowej, którą zrealizowała jeszcze w czasach szkolnych.

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Doda pokazała zdjęcia sprzed lat. Tak wyglądała na swojej pierwszej profesjonalnej sesji

Artystka opublikowała archiwalne kadry i przyznała, że zdjęcia powstały w okresie matury. Jak zdradziła, w tamtym czasie była przekonana, że modeling może stać się jej zawodową drogą. Po przeprowadzce do Izraela postanowiła spróbować swoich sił w branży modowej. Uzbrojona w świeżo wykonane portfolio udała się do jednej z agencji modelek w Tel Awiwie, licząc na szybki sukces. "Pokazuję moją pierwszą profesjonalną sesję zdjęciową, jak byłam nastolatką. Ale już w okresie matury. (...) Ja jak się przeprowadziłam z moim (...) pierwszym chłopakiem do Izraela, gdzie grał w piłkę, uznałam, że też muszę się przecież jakoś rozwijać, więc będę modelką. I pojechałam do Tel Awiwu do agencji modelek z tymi zdjęciami" - zaczęła.

Nie wszystko poszło zgodnie z planem. "Powiedziałam: excuse me, szalom, że ja jestem urodzoną modelką, jakby nie było widać, że oni muszą mnie wziąć do tej agencji modelek. Mam 169 wzrostu i to jak bardzo się wyprostuję. Byłam w szoku, że mnie nie wzięli, jakby: hello? Po takim wspaniałym portfolio. Byłam zażenowana ich bezguściem. Także tak się prezentowałam na mojej pierwszej sesji zdjęciowej i bez ust. Oczy zadziorne cały czas. Szaleństwo i chaos w oczach został" - skwitowała. Fani nie kryli jednak zachwytu jej kadrami z młodości. "Diva", "Zawsze Dżaga", "Ikona, przepiękne zdjęcie" - czytamy.

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Doda ogłosiła konkurs na remix do "Pamiętnika". Są pierwsi chętni

Po występie na tegorocznym festiwalu w Opolu, Doda szykuje się do kolejnego występu na antenie TVP. Tym razem wystąpi podczas otwarcia trasy Lata z Radiem w Bielsko-Białej, już 20 czerwca. Przy tej okazji piosenkarka postanowiła zorganizować konkurs na remix do swojego najnowszego singla, "Pamiętnik". Gwiazda zapowiedziała na Instagramie, że taneczny remix, który najbardziej przypadnie jej do gustu, pojawi się na antenie TVP i to właśnie do niego zaśpiewa na żywo. Chętnych oczywiście nie brakuje. Swoją wersję "Pamiętnika" opublikował już DJ i producent muzyczny Łukasz Kalinowski, znany pod pseudonimem Johnny Bravo.

"Trzy dni po premierze utworu usłyszałem go i poczułem, że to moja historia. Kawałek wywołał u mnie ogromną burzę emocjonalną i nostalgię. Wtedy poszedłem do studia i zrobiłem ten numer. Próbowałem dotrzeć do Dody przez trzy miesiące, jednak bezskutecznie. Przedwczoraj Doda ogłosiła konkurs na ten numer. Może siła internetu pomoże pokazać jej tę wersję, która sprawdzi się na letnich scenach całej Polski" - czytamy w opisie na YouTube.