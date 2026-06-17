O tym, że Michał Wiśniewski rozstał się z piątą żoną, dowiedzieliśmy się poprzez nagranie w mediach społecznościowych, które muzyk dodał w marcu tego roku. 17 czerwca odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Wiśniewskich. "Fakt" opublikował nagranie, na którym mogliśmy zobaczyć, że małżonkowie powitali się na sądowym korytarzu. Muzyk pocałował na powitanie Polę w policzek. Wiśniewscy siedzieli obok siebie, oczekując na wejście na salę, a atmosfera wydała się być spokojna. Tuż po tym zakończeniu rozprawy muzyk postanowił zabrać głos.

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Michał Wiśniewski przemówił po pierwszej rozprawie rozwodowej. Nawiązał do głośnej sprawy

Tuż po wyjściu z sali sądowej wokalista Ich Troje zabrał głos. - Bardzo dobrze się czuję. Sąd dał nam czas na mediację, mam nadzieję, że te się odbędą. Generalnie, jeżeli nie, to chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że ta sprawa nie zakończy się jak Johnny Depp vs Amber Heard. Trzymam kciuki za nas - przekazał Michał Wiśniewski w rozmowie z Jastrząb Post.

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