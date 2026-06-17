Sensacyjne wieści ws. rozwodu Wiśniewskich. Prawniczka Poli przerwała milczenie

Michał i Pola Wiśniewscy spotkali się w środę 17 czerwca w sądzie. Para wzięła udział w pierwszej rozprawie rozwodowej. Przypomnijmy, że o ich rozstaniu artysta poinformował w marcu. Już po opuszczeniu sądu, głos w sprawie rozwodu małżonków zabrała prawniczka Poli.

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Michał i Pola Wiśniewscy się rozwodzą. To wiemy o przebiegu rozprawy

Jak ustalił Pudelek, środowa rozprawa miała dotyczyć m.in. alimentów oraz widzeń z dziećmi. Para doczekała się dwóch pociech - synów Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. Rozwód nie został jednak jeszcze sfinalizowany. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że kolejne terminy publikacyjne będą w lipcu. Kolejna rozprawa obędzie się w kolejnym roku - poinformowała w rozmowie z portalem prawniczka Wiśniewskiej.

Dziennikarze dopytali również, czy pojawiła się już szansa na szybkie i polubowne zakończenie sprawy rozwodowej pary. - Zobaczymy, pojawiło się światełko w tunelu. Tyle mogę powiedzieć - skomentowała krótko przedstawicielka Poli. Więcej o spotkaniu małżonków w sądzie pisaliśmy w artykule: "Wiśniewscy spotkali się w sądzie. Tak zachowywali się tuż przed rozprawą rozwodową".

Tak Pola Wiśniewska patrzy w przyszłość po rozstaniu. "Nie zakładam w tym momencie takich rzeczy"

Przypomnijmy, że Pola Wiśniewska pojawiła się niedawno w naszym podcaście "Galaktyka Plotek". W rozmowie z Marcinem Wolniakiem celebrytka nie unikała tematów związanych z małżeństwem oraz rozstaniem z liderem Ich Troje. Pytana o możliwe, przyszłe relacje miłosne wyznała, że podchodzi do tej kwestii ze spokojem i dystansem. - Czy zaufać mężczyźnie? Nie wiem, jeśli się taki pojawi, to się przekonam. Ale w ogóle nie zakładam w tym momencie takich rzeczy - stwierdziła Pola.

Jak się okazuje, żona muzyka chce aktualnie skupić się przede wszystkim na swoich dzieciach. - Skupiam się zupełnie na czymś innym. Przede wszystkim na zapewnieniu dzieciom spokoju i bezpieczeństwa. A cała reszta przyjdzie z czasem - podkreśliła Wiśniewska. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Czy znów zaufa mężczyźnie? Pola Wiśniewska szczerze o przyszłości po rozstaniu".