Dramatyczne wyznanie Poli Wiśniewskiej. Wszystko tuż przed rozprawą

Pola Wiśniewska dała się poznać szerszej publiczności jako piąta żona Michała Wiśniewskiego i przez lata tworzyła z liderem Ich Troje rodzinę, wychowując wspólnie dzieci. Jeszcze niedawno nic nie wskazywało na to, że ich relacja dobiega końca. Kilka miesięcy temu media obiegła jednak informacja o rozstaniu pary, a dziś rozpoczyna się ich rozprawa rozwodowa. Temat wciąż budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza że oboje nie unikają publicznych komentarzy.

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Pola Wiśniewska przygotowuje się do rozprawy. Wsparcie fanów jest dla niej ważne

Od dłuższego czasu Pola Wiśniewska regularnie kontaktuje się z fanami za pośrednictwem swojego kanału nadawczego na Instagramie. To właśnie tam publikuje "Poladanki" - krótkie refleksje i przemyślenia dotyczące miłości, relacji międzyludzkich oraz codziennych doświadczeń. Część obserwatorów dopatrywała się w tych wpisach odniesień do jej rozstania z Michałem Wiśniewskim.

Tym razem jednak było inaczej. W dniu rozprawy rozwodowej Pola nie zamieściła kolejnej motywacyjnej sentencji. Zamiast tego opublikowała krótki, osobisty komunikat, w którym zwróciła się bezpośrednio do swoich obserwatorów. "Dzisiaj nie będzie Poladanek. Dzisiaj ja potrzebuję waszego wsparcia" – napisała Wiśniewska.

Michał Wiśniewski szczerze o relacji z Mandaryną. Jak jest między nimi?

W jednym z ostatnich wywiadów Michał Wiśniewski odniósł się do swojej obecnej relacji z Martą Wiśniewską. Lider Ich Troje podkreślił, że mimo zakończenia małżeństwa udało im się wypracować porozumienie i zachować wzajemną życzliwość. Jak zaznaczył, Mandaryna od lat pozostaje ważną osobą w jego życiu, a ich kontakt opiera się przede wszystkim na szacunku i zaufaniu.

Artysta dał również do zrozumienia, że nie zamierza publicznie zdradzać wszystkich szczegółów dotyczących ich prywatnej relacji. Zwrócił jednak uwagę, że przez lata udało im się zbudować zdrową więź, dzięki której mogą liczyć na siebie w ważnych momentach. Mandaryna z kolei nie chce szczegółowo komentować obecnej relacji z byłym partnerem.