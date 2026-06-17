Sandra Kubicka coraz chętniej dzieli się z fanami kulisami swojego nowego związku. Celebrytka nie ukrywa, że jest szczęśliwa i stopniowo zdradza coraz więcej szczegółów dotyczących swojej relacji. Kilka tygodni po potwierdzeniu, że znów jest zakochana, postanowiła odpowiedzieć w mediach społecznościowych na bardzo osobiste pytania dotyczące swojego partnera, Adama Zaorskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Wendzikowska mówi o swoich rozstaniach z partnerami. Nagle wspomniała o Sandrze Kubickiej i Magdzie Stępień [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Sandra Kubicka zdradziła, jaki jest jej nowy partner. "Dojrzały i wyrozumiały"

Kubicka od czasu do czasu organizuje na InstaStories sesje pytań i odpowiedzi, podczas których otwarcie rozmawia z obserwatorami. Tym razem największe zainteresowanie wzbudził oczywiście jej nowy związek. Przypomnijmy, że modelka wciąż nie pokazuje partnera w pełnej okazałości. Na publikowanych przez nią zdjęciach Adam Zaorski nie pokazuje twarzy, co tylko podsyca ciekawość internautów i dodaje całej relacji nuty tajemniczości. "Jaki on jest? Ty kobieto tak promieniejesz" - zapytał jeden z obserwatorów. Kubicka postanowiła odpowiedzieć bardzo szczerze i nie szczędziła partnerowi ciepłych słów.

Jest moją oazą spokoju w tym zwariowanym świecie. Nie ma w sobie grama złej emocji, zazdrości, jest najspokojniejszym mężczyzną jakiego poznałam, bardzo dojrzały i wyrozumiały

stwierdziła. Celebrytka przyznała również, że przy ukochanym może wreszcie odetchnąć i poczuć się bezpiecznie. "Jest przeinteligentny, zabawny, czuły i codziennie sprawia, że czuję się najważniejsza. Mój układ nerwowy przy nim odpoczywa" - dodała. Na koniec Kubicka przywołała powiedzenie, które szczególnie przemawia do niej na obecnym etapie życia. "Jeśli chcesz wiedzieć, jaki jest mężczyzna, spójrz na uśmiech jego kobiety' - bardzo lubię to powiedzenie ostatnio" - podsumowała.

Sandra Kubicka o relacji partnera z jej synem Leosiem. "Czasami nie dowierzam"

Na tym jednak nie skończyły się pytania dotyczące życia prywatnego Kubickiej. Jeden z obserwatorów postanowił zapytać wprost o relację, jaka łączy jej syna z nowym partnerem. Celebrytka nie ukrywa, że po rozstaniu z Aleksandrem Baronem miała sporo obaw związanych z budowaniem nowego związku.

Bałam się bardzo, czy ktoś jeszcze mnie pokocha z dzieckiem, ale moja przyjaciółka powiedziała mi: 'Jasne, zainteresowanie będzie mniejsze, ale przyciągniesz tylko takiego mężczyznę, który będzie dojrzały emocjonalnie i gotowy pokochać was razem w pakiecie'

- wyznała. Jak się okazuje, jej obawy okazały się bezpodstawne. Kubicka dała do zrozumienia, że jej ukochany nawiązał z Leosiem wyjątkową więź. "Czasami nie dowierzam, jak patrzę na nich razem" - napisała.