Magdalena Waligórska-Lisiecka ma na swoim koncie wiele ról. Nie da się jednak ukryć, że to właśnie postać Wioletki z "Rancza" przyniosła jej największą rozpoznawalność. Sympatia widzów przełożyła się także na popularność w mediach społecznościowych. Aktorka zgromadziła na Instagramie ponad 40 tys. obserwujących, z którymi regularnie dzieli się zarówno kulisami swojej pracy zawodowej, jak i momentami z życia prywatnego. Ostatnio spore poruszenie wywołało zdjęcie, na którym gwiazda "Rancza" pozuje z ukochanym. Nie wszyscy wiedzieli, że on również robi karierę w telewizji.

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Magdalena Waligórska-Lisiecka jest w związku z gwiazdą popularnych seriali

Magdalena Waligórska-Lisiecka od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Mateuszem Lisieckim-Waligórskim. Aktor pojawiał się w popularnych polskich produkcjach, m.in. w "M jak miłość", "Podlasiu" czy "Ojcu Mateuszu". Ostatnio wystąpił w serialu Netfliksa "Kolory Zła: Czerń". "Kocham Policjanta" - wyznała w najnowszym wpisie aktorka, nawiązując do nowej roli swojego męża. "Normalnie mundur tak na mnie działa… 100 proc. mężczyzny w mężczyźnie. I te wspaniałe mięśnie pod mundurem!" - dodała. W komentarzach również zaroiło się od zachwytów. "Pasujecie do siebie, ładna para", "Pięknie razem wyglądacie" - pisali fani gwiazdy. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

We wrześniu małżeństwo będzie obchodzić dziesiątą rocznicę ślubu. Bajkowa ceremonia odbyła się w Rzymie. W jednym z wywiadów aktorka przyznała, że w ich relacji nie brakuje emocji. "Bardzo silnie wyrażamy emocje. Potrafimy się i pokłócić, ale i okazać sobie miłość w bardzo spontaniczny sposób. Można powiedzieć, że jesteśmy do pewnego stopnia włoskim małżeństwem" - mówiła na łamach "Rewii".

Magdalena Waligórska-Lisiecka i Mateusz Lisiecki-Waligórski zaręczyli się w nietypowy sposób

Jakiś czas temu w rozmowie z Party.pl aktorka opowiedziała o szczegółach swoich zaręczyn. Jej ukochany przeszedł samego siebie. "Dzień przed walentynkami Mateusz się oświadczył i zrobił to bardzo w swoim stylu. Tego dnia na małej scenie teatru odbyła się premiera mojego monodramu 'Lady M' (historia "Makbeta" opowiedziana z perspektywy Lady Makbet). Mateusz wywołał mnie z bankietu, zabrał na dużą scenę, gdzie stała dekoracja do przedstawienia 'O co biega?' i zapytał, czy zostanę jego żoną, po czym włożył mi na palec piękny pierścionek!" - wspominała.