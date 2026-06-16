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Halejcio przejęta o partnerze, który trafił do szpitala. "Widzicie efekt. Ja widzę cenę"

Choć na profilach w mediach społecznościowych Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego często można zobaczyć kadry pełne uśmiechu i rodzinnego szczęścia, ostatnie dni okazały się dla nich wyjątkowo trudne. Po tym jak przedsiębiorca trafił do szpitala z problemami zdrowotnymi, aktorka postanowiła opowiedzieć czego na co dzień nie widać na Instagramie.
Za luksusowym życiem kryje się coś więcej? Halejcio przerwała milczenie. 'Ja widzę cenę. Codziennie'
fot. Instagram/@oskar_selfmade, Instagram/@klaudiahalejcio

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski od lat uchodzą za jedną z najbardziej zgranych par polskiego show-biznesu. Aktorka i przedsiębiorca wspólnie wychowują córkę, realizują kolejne projekty i chętnie dzielą się fragmentami swojego życia w sieci. Tym razem jednak na ich profilach pojawiły się znacznie bardziej osobiste treści. Wszystko za sprawą niepokojących informacji dotyczących zdrowia partnera gwiazdy. Halejcio nie przebierała w słowach.

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Dramat w domu Klaudii Halejcio. Partner aktorki trafił do szpitala

W miniony weekend Oskar Wojciechowski niespodziewanie trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jak sam poinformował w mediach społecznościowych, lekarze zdiagnozowali u niego migotanie przedsionków. Przedsiębiorca nie ukrywał, że wiadomość była dla niego ogromnym zaskoczeniem, zwłaszcza że problem ten zwykle kojarzony jest z osobami znacznie starszymi. "Coś, co kojarzyłem z ludźmi dużo starszymi ode mnie. Mam 34 lata" - podkreślił.  W swoim wpisie przyznał również, że do pogorszenia stanu zdrowia mogły przyczynić się długotrwały stres, napięcie i ogromna odpowiedzialność związana z prowadzeniem biznesu. Informacja szybko odbiła się szerokim echem wśród obserwatorów pary. Jego ukochana nie mogła czekać bezczynnie. Zabrała głos na temat życia, które jest pokazywane w mediach społecznościowych. Różni się od codzienności.

 

Klaudia Halejcio nie gryzła się w język. Zabrała głos na temat ukochanego

Do sprawy odniosła się Klaudia Halejcio, publikując emocjonalny wpis. Aktorka postanowiła zwrócić uwagę na to, że życie znane z mediów społecznościowych często znacząco różni się od codzienności. "Nikt nie widzi tego, co ja widzę. Nie widzicie nocy, w których nie śpi. Nie widzicie telefonów, które nie milkną. Nie widzicie miny, kiedy mówi "wszystko dobrze", a nic nie jest dobrze. Widzicie efekt. Ja widzę cenę. Codziennie" - napisała. W dalszej części zwróciła się bezpośrednio do osób, które oceniają ich życie wyłącznie przez pryzmat publikowanych zdjęć. "Więc zanim napiszecie kolejny komentarz, że to takie proste i fajne życie, zastanówcie się, czy chcielibyście zamienić się z nami, choć na jeden dzień. Nie na ten z Instagrama. Ten prawdziwy" - podsumowała. Jej słowa spotkały się z dużym odzewem internautów, którzy przesłali parze wiele słów wsparcia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia.

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