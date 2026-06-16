Coraz bliżej siebie? Wiśniewski wymownie o relacji z Mandaryną

Choć od rozwodu Michała Wiśniewskiego i Marty Wiśniewskiej minęło już wiele lat, ich relacja niezmiennie budzi zainteresowanie fanów. Niedawno wokalista wywołał niemałe poruszenie, gdy w jednym z wywiadów zasugerował, że nie zamyka się całkowicie na różne scenariusze dotyczące przyszłości. Wypowiedź szybko stała się tematem licznych komentarzy, zwłaszcza że artysta znajduje się obecnie w trakcie rozstania z piątą żoną, Polą Wiśniewską. Internauci zaczęli więc zastanawiać się, czy dawni małżonkowie mogliby jeszcze kiedyś stworzyć parę.

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W najnowszej rozmowie z portalem Jastrząb Post Michał Wiśniewski postanowił nieco ostudzić emocje i skupił się przede wszystkim na tym, co dziś łączy go z Mandaryną. Jak przyznał, była żona od lat zajmuje wyjątkowe miejsce w jego życiu. "Marta jest taką ostoją. Zawsze była. My, ponieważ nie chcemy o tym głośno mówić, to skoncentruję się tylko na tym, że my tak naprawdę trochę się nie znamy. Bardzo się szanujemy, bardzo się lubimy" - wyznał. Artysta dał do zrozumienia, że ich obecna relacja opiera się przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu, szacunku i dobrej energii, którą udało im się zachować mimo zakończenia małżeństwa.

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We wspomnianym wywiadzie nie zabrakło również odniesienia do licznych spekulacji dotyczących ewentualnego powrotu. Wiśniewski podkreślił, że z sympatią obserwuje reakcje fanów, choć sam podchodzi do takich pomysłów z dużym dystansem. "Natomiast te wszystkie dywagacje na temat bycia razem, one są zacne, za to bardzo serdecznie dziękuję w swoim imieniu, bo nie wiem, co na to Marta. Fajny pomysł. My musimy się nauczyć siebie. Takie rozstanie w życiu pozwala poznać się bliżej i na pewno będziemy z tego korzystać, że nauczymy się siebie na nowo" - powiedział. Muzyk dodał również, że wierzy w trwałość uczuć i uważa, że prawdziwa sympatia do drugiego człowieka nie znika wraz z zakończeniem związku. Co o tym sądzicie, jest coś na rzeczy? ZOBACZ TEŻ: Michał Wiśniewski wróci do Mandaryny? Z ust piosenkarza padły zaskakujące słowa