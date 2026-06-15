Nowe doniesienia o stanie zdrowia Bonnie Tyler. Bliscy zabrali głos

Ponad miesiąc temu Bonnie Tyler przyleciała do Algarve do Portugalii. Niestety, według doniesień "Correio da Manha", artystka zaczęła odczuwać silne bóle brzucha i trafiła wtedy do szpitala. Bonnie Tyler miała zostać hospitalizowana z powodu pilnej operacji jelit i była w ciężkim stanie. Wprowadzono ją nawet w śpiączkę farmakologiczną. Teraz ujawniono nowe informacje o stanie jej zdrowia.

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Nowe informacje o Bonnie Tyler. Została wybudzona ze śpiączki

W poniedziałek, 15 czerwca, bliscy Bonnie Tyler ujawnili, jak się czuje. Na jej fanpage'u na Facebooku poinformowali, że została wybudzona ze śpiączki. Jednocześnie podkreślili, że stan Bonnie Tyler wciąż jest poważny, dlatego zdecydowano o odwołaniu jej występów.

"Bonnie nie jest już w śpiączce, ale jej stan wciąż jest bardzo poważny, dlatego przebywa na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Portugalii. Chociaż jej stan ulega poprawie, proces ten przebiega powoli. Lekarze pozostają przekonani, że Bonnie wróci do zdrowia, ale zajmie to trochę czasu. W związku z tym z przykrością informujemy, że wszystkie nasze pozostałe koncerty tego lata zostaną odwołane lub, jeśli to możliwe, przełożone na przyszły rok. Dotyczy to wszystkich koncertów do końca sierpnia. W tej chwili wciąż mamy nadzieję, że nasze jesienne koncerty odbędą się zgodnie z planem" - napisano w oświadczeniu.

To wtedy Bonnie Tyler trafiła do szpitala. Ujawniono szczegóły

Pierwsze niepokojące informacje dotyczące Bonnie Tyler pojawiły się 6 maja. Wtedy rzecznik artystki zabrał głos, publikując oficjalne oświadczenie na temat jej stanu. "Z przykrością informujemy, że Bonnie została przyjęta do szpitala w Faro na pilną operację jelit. Zabieg przebiegł pomyślnie, a artystka jest obecnie w fazie rekonwalescencji. Wiemy, że rodzina, przyjaciele i fani martwią się tymi wieściami, dlatego dziękujemy za wszystkie życzenia szybkiego powrotu do pełnej formy" - mogliśmy przeczytać.

Od tego czasu artystka przebywała w śpiączce farmakologicznej. 10 maja podjęto próbuję wybudzenia Bonnie Tyler, jednak doszło do pogorszenia jej stanu, zatrzymania akcji serca i reanimacji. "Bonnie Tyler musiała zostać reanimowana po zatrzymaniu akcji serca, gdy lekarze próbowali wybudzić ją ze śpiączki w szpitalu w Algarve" - przekazał wtedy "Daily Mail".