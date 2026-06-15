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Nowe doniesienia o stanie zdrowia Bonnie Tyler. Bliscy zabrali głos

Bonnie Tyler od miesiąca przebywa w szpitalu w Portugalii. Była w ciężkim stanie. Teraz przekazano najnowsze informacje na temat jej stanu zdrowia.
Nowe doniesienia o stanie zdrowia Bonnie Tyler. Lekarze zabrali głos
East News

Ponad miesiąc temu Bonnie Tyler przyleciała do Algarve do Portugalii. Niestety, według doniesień "Correio da Manha", artystka zaczęła odczuwać silne bóle brzucha i trafiła wtedy do szpitala. Bonnie Tyler miała zostać hospitalizowana z powodu pilnej operacji jelit i była w ciężkim stanie. Wprowadzono ją nawet w śpiączkę farmakologiczną. Teraz ujawniono nowe informacje o stanie jej zdrowia.

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Nowe informacje o Bonnie Tyler. Została wybudzona ze śpiączki

W poniedziałek, 15 czerwca, bliscy Bonnie Tyler ujawnili, jak się czuje. Na jej fanpage'u na Facebooku poinformowali, że została wybudzona ze śpiączki. Jednocześnie podkreślili, że stan Bonnie Tyler wciąż jest poważny, dlatego zdecydowano o odwołaniu jej występów. 

"Bonnie nie jest już w śpiączce, ale jej stan wciąż jest bardzo poważny, dlatego przebywa na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Portugalii. Chociaż jej stan ulega poprawie, proces ten przebiega powoli. Lekarze pozostają przekonani, że Bonnie wróci do zdrowia, ale zajmie to trochę czasu. W związku z tym z przykrością informujemy, że wszystkie nasze pozostałe koncerty tego lata zostaną odwołane lub, jeśli to możliwe, przełożone na przyszły rok. Dotyczy to wszystkich koncertów do końca sierpnia. W tej chwili wciąż mamy nadzieję, że nasze jesienne koncerty odbędą się zgodnie z planem" - napisano w oświadczeniu.

To wtedy Bonnie Tyler trafiła do szpitala. Ujawniono szczegóły

Pierwsze niepokojące informacje dotyczące Bonnie Tyler pojawiły się 6 maja. Wtedy rzecznik artystki zabrał głos, publikując oficjalne oświadczenie na temat jej stanu. "Z przykrością informujemy, że Bonnie została przyjęta do szpitala w Faro na pilną operację jelit. Zabieg przebiegł pomyślnie, a artystka jest obecnie w fazie rekonwalescencji. Wiemy, że rodzina, przyjaciele i fani martwią się tymi wieściami, dlatego dziękujemy za wszystkie życzenia szybkiego powrotu do pełnej formy" - mogliśmy przeczytać.

Od tego czasu artystka przebywała w śpiączce farmakologicznej. 10 maja podjęto próbuję wybudzenia Bonnie Tyler, jednak doszło do pogorszenia jej stanu, zatrzymania akcji serca i reanimacji. "Bonnie Tyler musiała zostać reanimowana po zatrzymaniu akcji serca, gdy lekarze próbowali wybudzić ją ze śpiączki w szpitalu w Algarve" - przekazał wtedy "Daily Mail".

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