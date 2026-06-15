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Łączyli Lubomirskiego-Lanckorońskiego z Mensah. Teraz książę tłumaczy się z tej relacji

Jan Lubomirski-Lanckoroński otworzył się w nowym wywiadzie na tematy związane ze sferą miłosną. Wyjaśnił m.in., jak wyglądała jego relacja z Omeną Mensah.
Jan Lubomirski-Lanckoroński, Omenaa Mensah
Fot. KAPiF

Jan Lubomirski-Lanckoroński jest najpopularniejszym polskim arystokratą. Choć obecnie jest związany z hrabianką Heleną Mańkowską, przed laty głośno było na temat jego wcześniejszych relacji. Lubomirski-Lanckoroński pojawił się niedawno w podcaście Żurnalisty, gdzie postanowił wyjawić nieznane dotąd fakty właśnie w kwestii spraw sercowych. 

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Jan Lubomirski-Lanckoroński szczerze o relacji z Omeną Mensah. "Artykułów pojawiło się dużo"

Między rozwodem z Dominiką Kulczyk a wejściem w związek z obecną żoną, media rozpisywały się na temat rzekomej relacji Lubomirskiego-Lanckorońskiego i Omeny Mensah. Teraz książę zdecydował ujawnić w tej kwestii więcej szczegółów. - Jak najbardziej spotykałem się z Omeną Mensah. Ostatni raz spotkałem się z nią przy okazji Wektorów, wcześniej się z nią spotkałem w Łazienkach - wyjaśnił w rozmowie z Żurnalistą. Podkreślił przy tym, iż ich znajomość miała wyłącznie charakter koleżeński.

Będąc na wyjeździe z moją obecną żoną, przeczytałem, że właśnie w tym momencie spotykam się z Omeną Mensah, więc nie tylko ja się śmiałem, ale śmiała się moja obecna żona, natomiast moja była żona do mnie zadzwoniła i zapytała, czy ja się rzeczywiście spotykam z Omeną. Artykułów pojawiło się dużo na ten temat

- dodał w wywiadzie Lubomirski-Lanckoroński. Co ciekawe, Mensah nie była jednak jedyną gwiazdą, z którą połączyło coś księcia. Jeszcze za czasów szkolnych, miał on spotykać się z Joanną Liszowską. - Moja długoletnia dziewczyna, Joanna. Bardzo pięknie śpiewająca Joanna, będąca również aktorką. Joanna Liszowska, z którą spotykałem się jeszcze będąc w liceum i trochę na studiach - skomentował w podcaście.

Taki typ kobiety ma Jan Lubomirski-Lanckoroński

Książę gościł też niedawno w programie "Portret" Michała Dziedzica, gdzie także poruszył tematy związane z życiem prywatnym. Jeden z nich dotyczył typu kobiet, z którymi spotykał się Lubomirski-Lanckoroński. Odniósł się przy tym do kwestii finansowych. - Mój typ partnerek to typ przedsiębiorczy. Kogoś, kto może obracać ze mną na tych samych obrotach, które są trudne - skomentował w wywiadzie. 

Dodał również, że nie wyobraża sobie związku z osobą, która nie pracuje. - Nie rozumiem, że ktoś chce funkcjonować, nie chcąc czegoś robić - podkreślił arystokrata. Więcej przeczytacie w artykule: "Lubomirski-Lanckoroński zaskoczył wyznaniem o kobietach. Mówi wprost, czy musiałaby pracować".

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