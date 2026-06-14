Kayah rozpływała się nad Rooyensem, ale jedno jej się nie podobało. Nagle on wypalił. "Ja cię zawsze kocham"

Kayah poznała Rinke Rooyensa na planie programu "To było grane" w latach 90. XX wieku. Para zdecydowała się na ślub w sierpniu 1998 roku, a w grudniu na świat przyszedł ich syn - Roch. Szybko się jednak okazało, że małżeństwo to było dla tej dwójki wyzwanie. W 2002 roku zdecydowali się na separację, a osiem lat później sfinalizowali rozwód. Piosenkarka i producent pozostają w dobrych relacjach. W najnowszej rozmowie można było wyczuć, że darzą się sporym sentymentem. Nagle Rooyens zdecydował się na wyznanie.

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Kayah opowiedziała o tym, jakim ojcem jest Rinke Rooyens. Chwaliła eksmęża, ale to jej się nie podobało

Piosenkarka i producent, choć się rozstali, wspólnie wychowywali syna. - Byłeś świetnym ojcem. Kiedy ja musiałam bardzo dużo pracować, bo był boom w moim życiu, ty naprawdę wspaniale zajmowałeś się Rochem. I mamy cudowne wspomnienia, do dziś z Jolą, sąsiadką, wspominamy jak budowaliśmy górki ze śniegu, żeby dzieci mogły zjeżdżać na sankach, jak kulig robiliśmy... - wspominała Kayah podczas rozmowy z eksmężem w RMF Classic.

Wokalistka zwróciła uwagę na to, że Rooyens powielał jednak schematy, które wyniósł z domu rodzinnego. - Na miłość nie da się zasłużyć. A ty straszliwie... I było mi wiele razy przykro patrzyć, jak strasznie walczysz o uwagę taty, jego miłość i dumę - przyznała. To odbijało się na ich synu - I dokładnie równie przykro było mi patrzeć, jak Roch zabiega o twoją atencję, twoją dumę i wciąż zresztą tak jest. (...) Jako matka zawsze stanę po jego stronie i zawsze dam mu wszystko, co tylko mogę, bo uważam, że taka jest rola rodziców - podkreślała.

Kayah o ślubie z Rinke Rooyensem. Wtem producent zaskoczył wyznaniem

W związku ze ślubem tej dwójki pojawiało się wiele nieprzychylnych komentarzy, a także stereotypów związanych z paszportem. - Przepytywali mnie milion razy. (...) Dla mnie nie było (fajne - przyp. red.), bo wszyscy myśleli, że robię to dla paszportu - dowiadujemy się. Producent uparł się, by przysięgę małżeńską powiedzieć po polsku. Zaliczył jednak wpadkę. - Zamiast powiedzieć (...) "i uczynię wszystko, żeby nasze małżeństwo było zgodne", "było zwrotne". I było zwrotne! A pamiętasz, że miałem kupę ptasią na głowie? - mówiła z rozbawieniem Kayah. - No, na szczęście - skomentował producent. Rooyens jest dziś mężem Joanny Przetakiewicz. Postanowił skierować w stronę byłej żony poruszające słowa.

Ja cię zawsze kocham. Jesteś w moim sercu teraz i zawsze

- zaznaczył.