Michał Wiśniewski niedawno ponownie znalazł się w centrum zainteresowania mediów za sprawą rozstania z piątą żoną, Polą Wiśniewską. Wydawało się, że to właśnie temat zakończonego małżeństwa będzie dominował w jego najnowszych wypowiedziach. Tym większe zaskoczenie wywołał fakt, że podczas rozmowy z mediami lider Ich Troje skierował uwagę na zupełnie inny wątek. Muzyk postanowił bowiem opowiedzieć o relacji, jaka obecnie łączy go z jego drugą byłą żoną Mandaryną. Choć od ich rozstania minęło już wiele lat, słowa wokalisty sugerują, że dziś ich kontakt układa się wyjątkowo dobrze.

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Michał Wiśniewski i Mandaryna znów się do siebie zbliżyli? Te słowa podgrzeją spekulacje

Wiśniewski nie ukrywa, że mimo wielu wspólnych doświadczeń i lat spędzonych razem, ich wzajemna relacja wciąż się rozwija. Jak podkreślił, dziś oboje patrzą na siebie z zupełnie innej perspektywy niż w czasie małżeństwa. - Musimy się nauczyć siebie - powiedział w rozmowie z Jastrząb Post. - Rozstanie pozwala poznać się bliżej. I na pewno będziemy z tego korzystać, że nauczymy się siebie na nowo - dodał tajemniczo.

Wiśniewski zaznaczył, że obecnie on i Mandaryna darzą się sympatią oraz szacunkiem, a ich kontakt układa się bardzo dobrze. Jednocześnie przyznał, że dopiero teraz mają okazję lepiej się poznać i budować relację na nowych zasadach. Słowa muzyka wywołały spore zainteresowanie wśród fanów, którzy zastanawiają się, czy za poprawą relacji byłych małżonków kryje się coś więcej.

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To nie pierwszy raz, kiedy wokalista sugeruje, że jego relacja z Mandaryną wykracza poza wspólne występy sceniczne i wychowywanie dzieci. Jakiś czas temu w rozmowie z Kozaczkiem przyznał, że łączy ich "odrobinę więcej", nie zdradzając jednak szczegółów.

Kiedy padło pytanie o ewentualny powrót do byłej żony, lider Ich Troje odpowiedział w swoim stylu, nie dając jednoznacznej odpowiedzi. - To nie ode mnie zależy. Jak dostanę zgodę na lądowanie, to będę się zastanawiał. (…) Była moją żoną, co mogę o niej myśleć? Samo co najlepsze - wyznał.