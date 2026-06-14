Brad Pitt i Angelina Jolie przez lata byli jedną z najgłośniejszych par Hollywood. Aktorzy rozstali się w 2016 roku po ponad dekadzie związku. Para wychowywała wspólnie sześcioro dzieci: Maddoxa, Paxa, Zaharę, Shiloh oraz bliźnięta Knoxa i Vivienne. Choć od ich rozstania minęło już kilka lat, temat relacji między byłymi małżonkami i ich rodziną wciąż wraca do mediów. Według zagranicznych doniesień Pitt od dłuższego czasu nie odgrywa znaczącej roli w życiu swoich dzieci. Aktor wielokrotnie podkreślał, jak ważna była dla niego rodzina, jednak od lat pozostaje poza codziennością swoich pociech i nie uczestniczy w najważniejszych rodzinnych wydarzeniach.

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Tak sytuację między byłymi małżonkami ocenił jeden z informatorów cytowanych przez zagraniczne media. "Jesteśmy na finiszu. Angelina wygrała. To była kompleksowa i celowa próba całkowitego odizolowania dzieci od ojca, a usunięcie nazwiska Pitt jest tego dopełnieniem" - czytamy w "Daily Mail". Przypomnijmy, że z używania członu Pitt w nazwisku zrezygnowała już część dzieci pary m.in. Shiloh i Zahara. Jak podaje z kolei Page Six, na taki krok zdecydował się w czerwcu tego roku również syn pary, Knox. W dyplomie uczelni, którą skończył, miało pojawić się wyłącznie nazwisko Jolie.

Według zagranicznych doniesień Brad Pitt od lat pozostaje poza życiem swoich dzieci i nie uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach związanych z ich dorastaniem. Aktor nie był widywany publicznie w ich towarzystwie od ponad sześciu lat, a źródła z jego otoczenia twierdzą, że z czasem stracił nadzieję na odbudowanie rodzinnych więzi. Z kolei osoby bliskie Angelinie Jolie przekonują, że decyzja dzieci o zachowaniu dystansu wobec ojca ma związek z wydarzeniami z przeszłości, które miały wpłynąć na utratę wzajemnego zaufania.

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Po rozwodzie to Angelina Jolie sprawowała główną opiekę nad dziećmi. Choć początkowo sąd opowiedział się za równym podziałem opieki, decyzja została później uchylona. Ostatecznie Brad Pitt zakończył sądową batalię o wspólną opiekę w 2024 roku, a obecnie przysługuje mu jedynie prawo do kontaktów z dziećmi. Jedno ze źródeł wspominających czasy "Brangeliny" przekonuje, że aktor był bardzo zaangażowanym rodzicem.

"Gdy widziało się ich razem jako 'Brangelinę', patrzyło się na idealną rodzinę, z najlepiej wyglądającymi mamą i tatą na świecie. Brad był fantastycznym ojcem, który bardzo angażował się w życie dzieci. Żartował, że urodził się do tej roli" - przekazał informator. Według doniesień "Daily Mail" źródłem wieloletniego konfliktu miało być nieudane pojednanie byłych małżonków po rozstaniu. Co więcej, Angelina Jolie w przeszłości oskarżała byłego męża o stosowanie przemocy. Miała również obawiać się o bezpieczeństwo ich dzieci.