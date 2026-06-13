Sandra Kubicka coraz śmielej dzieli się swoim szczęściem z fanami. Kilka tygodni po potwierdzeniu, że jest w nowym związku modelka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z romantycznego wyjścia z partnerem, Adamem Zaorskim.

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Sandra Kubicka pokazała romantyczne chwile z partnerem. Para spędziła noc w hotelu

Celebrytka wybrała się na wieczorną randkę w eleganckiej, długiej czarnej sukni z głębokim dekoltem. Stylizację uzupełniły klasyczne szpilki oraz bordowa kopertówka. Przed wyjściem Kubicka pokazała obserwatorom przygotowania, zapowiadając "wieczór z ukochanym".

Później na jej profilu pojawiło się nastrojowe, czarno-białe zdjęcie wykonane podczas kolacji. Na fotografii Adam Zaorski obejmuje Sandrę i całuje ją w policzek. Choć przedsiębiorca nadal nie pokazuje w pełni swojej twarzy na zdjęciach publikowanych przez partnerkę, para nie ukrywa już łączącego ich uczucia.

Randka nie zakończyła się jedynie wspólną kolacją. Z relacji zamieszczonych przez modelkę wynika, że zakochani spędzili noc w hotelu. Następnego dnia para delektowała się śniadaniem podanym do pokoju oraz matchą. Kubicka opatrzyła zdjęcia krótkim podpisem, podkreślając, że był to wyjątkowy czas spędzony razem. Warto zauważyć, że choć Kubicka chętnie dzieli się kadrami z nowego etapu swojego życia, przy wspomnianym poście wyłączyła możliwość komentowania. Fotorelację ze wspólnie spędzonego wieczoru zobaczycie w naszej galerii:

Sandra Kubicka pokazała romantyczne chwile z partnerem. Para spędziła noc w hotelu Otwórz galerię

Sandra Kubicka na randce z Adamem Zaorskim. Baron w tym czasie był z synem

Jeszcze niedawno media szeroko komentowały jej rozstanie i rozwód z muzykiem Aleksandrem Baronem. Byli małżonkowie pozostają jednak w kontakcie ze względu na syna Leonarda i wspólnie dbają o jego wychowanie. Podczas gdy Sandra spędzała romantyczny weekend z nowym partnerem, Baron opiekował się synem. Muzyk opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie chłopca, pokazując, że aktywnie uczestniczy w jego życiu. CZYTAJ TEŻ: Żarty Majewskiego pójdą Kubickiej w pięty. Zwrócił się do jej nowego chłopaka. "Uważaj".