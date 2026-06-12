Julia Suryś wzięła ślub. Jej suknia ślubna zachwyca

Julia Suryś zdobyła popularność dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami". Tancerka szkoliła między innymi Sebastiana Fabijańskiego, Michała Czarneckiego czy Filipa Lato. Teraz głośno jest o niej z innego powodu. 24-latka 12 czerwca wyszła za mąż za Marcina Stromeckiego, który jest piłkarzem ŁKS Łomża.

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Ślub Julii Suryś i Marcina Stromeckiego. Do sieci trafiły zdjęcia

Kulisy ślubu tancerki ujawniła Ilona Krawczyńska, która została zaproszona na ceremonię. Prezenterka zamieściła na InstaStories zdjęcia z uroczystości, na których widać nowożeńców. Dzięki temu można też podejrzeć, na jaką suknię ślubną zdecydowała się Suryś. Na kadrach widać, że tancerka postawiła na śnieżnobiałą kreację w stylu Hollywood. Piękną dopasowaną suknię uzupełniał długi, koronkowy welon, który ciągnął się po ziemi. Do tego delikatny makijaż, podkreślający urodę i bukiet z białych kwiatów. Trzeba przyznać, że Suryś wyglądała olśniewająco.

Ślub Julii Suryś i Marcina Stromeckiego. ZdjęciaOtwórz galerię

Równie elegancki był jej mąż, który miał na sobie granatowy garnitur o smokingowym kroju, który dopełniała śnieżnobiała koszula. Zdjęcia nowożeńców i ich sali weselnej znajdziecie w naszej galerii.

Tak Julia Suryś poznała swojego przyszłego męża

Julia Suryś przyznała, że Stromeckiego, poznała męża na stadionie, podczas meczu, w którym grał. Co ciekawe, tancerka nie miała wówczas okularów i pomyliła Marcina z kolegą z drużyny. Piłkarz jednak się nie zraził się i następnego dnia zaprosił ją na randkę.

Pomyliłam go z kolegą, ale stwierdziłam, że mega przystojny. Mówię mamie, że to ten, po czym później, jak do mnie podszedł, okazało się, że nie ten, ale równie przystojny

- mówiła na antenie śniadaniówki. W tym samym wywiadze ujawniła kulisy ślubu. Zdradziła, że ona i jej ukochany na ślub i wesele zaprosili około 170 gości. Jak stwierdziła, chciała wesele "typowo polskie, bez wielkich udziwnień". Na zdjęciach widać, że para postawiła na elegancki styl. Na sali stanęły okrągłe stoły z białymi obrusami i kompozycjami z białych kwiatów. Całość dopełniały zdobne żyrandole w pałacowym stylu. Ponadto przed salą weselną jest otwarty basen.