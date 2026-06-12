Tomasz Jakubiak był kucharzem, który zdobył popularność dzięki licznym programom kulinarnym, takim jak np.: "Jakubiak w sezonie", "Jakubiak z miłości do lokalności" czy "MasterChef". U kucharza zdiagnozowano złośliwego raka jelita i dwunastnicy, który dał przerzuty do kości, w tym do miednicy i kręgosłupa. 42-latek zmarł 30 kwietnia 2025 roku. Przed śmiercią wraz z żoną Anastazją relacjonował w mediach społecznościowych, jak wygląda jego leczenie. Po śmierci kucharza Anastazja Jakubiak powróciła do sieci, gdzie porusza trudne tematy związane z żałobą.

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Anastazja Jakubiak zapytana o wejście w nowy związek

Anastazja Jakubiak po śmierci męża założyła Fundację W Kosmosie im. Tomka Jakubiaka, która pomaga młodym talentom kulinarnym i promuje zdrowe żywienie. Zarówno w mediach społecznościowych, jak i podczas licznych wywiadów wspomina ukochanego i mówi, jak wygląda jej życie w żałobie.

12 czerwca Jakubiak opublikowała na Instagramie nagranie, w którym poruszyła kolejny ważny i trudny temat. - Czy jako wdowa jestem gotowa na nowy związek? Jedna z dziewczyn na ostatnim live'ie zapytała mnie, czy dwa lata po śmierci swojego ukochanego to jest czas okej, żeby wejść w nowy związek - zaczęła.

Jakubiak podkreśliła, że każdy przechodzi żałobę inaczej. - Chcę powiedzieć tylko jedno - to jest kwestia gotowości, a nie czasu [...] Nie ma jednej daty, po której można powiedzieć "wypada", albo robimy coś według kalendarza. Żałoba to jest kwestia indywidualna, czyli naszej gotowości na pewne decyzje - mówiła. Na tym jednak nie koniec. Wdowa po kucharzu radziła, by każdy, kto stracił bliską osobę, podejmował decyzje w zgodzie z własnymi uczuciami.

Wejście w nowy związek wymaga przeogromnej odwagi. Odwagi otwarcia się na nowe. Odwagi, by na nowo zaufać. Nowy związek nie oznacza, że zapominasz. Oznacza, że masz miejsce w sercu na miłość, pamięć i na życie dalej. Nie pytaj więc świata, czy wypada, zapytaj swoje serce, czy jest już gotowe

- podsumowała.

Tomasz Jakubiak poprosił żonę o zgodę na odejście. "Najgorsza rozmowa z nim"

Anastazja Jakubiak jakiś czas temu udzieliła wywiadu portalowi Świat Gwiazd. To tam opowiedziała o ostatnich chwilach z mężem. - Zadzwonił do mnie i powiedział, że już ma dość i poprosił mnie o zgodę na odejście. To była chyba moja najgorsza rozmowa z nim. Potem poleciałam do niego, byłam z nim i trochę było lepiej. Ale to takie trochę jak przez mgłę, trochę jakbym była w innym świecie - to bycie z nim wtedy tam w tej Grecji - wyznała Anastazja Jakubiak.