Anna Lewandowska podzieliła się z obserwatorami jednym z najważniejszych momentów w swoim życiu. Z okazji rocznicy ślubu dziennikarka opublikowała serię zdjęć sprzed lat, pokazując kulisy ceremonii i wesela. Na fotografiach można zobaczyć zakochaną parę podczas sesji ślubnej, romantyczne ujęcia z bukietem kwiatów, a także zabawne kadry wykonane już po całonocnej imprezie. Nie zabrakło również bardziej obecnych ujęć, które pokazują, jak bardzo przez lata zmieniło się ich życie.

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Anna Lewandowska wróciła wspomnieniami do ślubu. Podzieliła się zdjęciami

W swoim wpisie Lewandowska wróciła pamięcią do hucznego wesela, które - jak zdradziła - trwało niemal do świtu. "To wesele trwało niemal do szóstej! Następnego dnia poprawiny do północy. A o poranku... sesja! Okulary niezbędne!" - napisała z uśmiechem. Opublikowane fotografie pokazują młodą parę pełną energii i radości. Na jednym ze zdjęć nowożeńcy pozują nad wodą, na innym towarzyszy im ukochany pies. Nie zabrakło także ujęć z przygotowań do ceremonii oraz romantycznych portretów panny młodej w klasycznej sukni ślubnej.

Dziennikarka pokusiła się również o krótkie podsumowanie wspólnej drogi, którą przeszli przez lata. "Z wiatrem, pod wiatr, z uśmiechem a czasem bez. Mamy przekochanych synów, przecudowne psy i morze wspólnych marzeń? Lecimy dalej! Nudy nie ma! Fajnie, że nam się chce!" - napisała. Fani nie kryli zachwytu i nie szczędzili komplementów. "Morza miłości", "I o to chodzi", "Piękni!" - czytamy.

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Anna Lewandowska wspomina zaręczyny. Tak przebiegł ten wyjątkowy moment

Prezenterka niedawno wróciła wspomnieniami do jednego z najważniejszych momentów w swoim życiu prywatnym. W rozmowie z Plejadą opowiedziała o nietypowych zaręczynach, które do dziś wywołują u niej uśmiech. Jak się okazuje, jej ukochany postawił nie na luksus i przepych, a na kreatywność oraz emocje. Jak wyznała, do oświadczyn doszło podczas wakacji w Grecji. "Błażej oświadczył mi się w Grecji, na... rowerku wodnym wręczając pierścionek, który sam zrobił z pozłotka po czekoladzie. Był piękny! Jest do dziś, bo oczywiście ma specjalne miejsce w naszym domu. Mój wtedy jeszcze chłopak był zestresowany, bo obawiał się, że zgniecie ten skarb podczas pływania" - opowiadała.

Nietuzinkowy gest okazał się strzałem w dziesiątkę i na długo zapadł jej w pamięć. Była bardzo zaskoczona. "Ja się kompletnie nie spodziewałam oświadczyn. Spontanicznie zaczęłam krzyczeć z radości" - wspominała. ZOBACZ TEŻ: Gwiazdy bawiły się do białego rana. Maffashion zdradziła kulisy wesela Darii Sytej. Było bajkowo