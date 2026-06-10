Powrót na stronę główną

Blanka i Malik Montana się rozstali. Wiadomo, kto miał zakończyć związek

Blanka i Malik Montana nigdy nie potwierdzili, że są razem, ale za kulisami mówiono o ich bliskiej relacji. Teraz media donoszą, że to koniec ich związku.
Media donoszą, że Blanki i Malika Montana się rozstali. To piosenkarka miała go rzucić
Fot. KAPIF.pl

Pierwsze plotki o Blance Stajkow i Maliku Montanie pojawiły się już w 2024 roku. W mediach sporo mówiło się o zacieśniającej się relacji pomiędzy tą dwójką. Przed rokiem wydali wspólny singiel "Wracam". Zarówno piosenkarka, jak i raper nigdy nie potwierdzili, że się spotykają. Wręcz przeciwnie - zapewniali, że są tylko przyjaciółmi. Za kulisami mówiono jednak o ich związku. Blanka Malik jeździli wspólnie na wakacje, a także byli widywani razem na mieście. Piosenkarka i raper mieli się jednak rozstać.

Zobacz wideo Do "TzG" angażują gwiazdy, które dobrze tańczą. Blanka widzi niesprawiedliwość?

Blanka Stajkow i Malik Montana nigdy nie potwierdzili związku. Mieli się jednak rozstać

Po wspólnym występie na zeszłorocznym Sylwestrze z Dwójką, podczas którego piosenkarka i raper nie mogli się od siebie oderwać, wydawało się, że wszystko pójdzie dobrym torem. Dostaliśmy wspólne zdjęcia w sieci, wymowne komentarze, ale jednoczesne zaprzeczenia w kwestii związku. "Jesteśmy przyjaciółmi. Bardzo dużo sobie doradzamy, więc tylko przyjaźń" - mówiła Blanka w rozmowie z młodym influencerem Józefem Zarębskim. Niewielu jednak wierzyło w te tłumaczenia, a za kulisami wiele mówiono o relacji tej dwójki.

Jak twierdzi jednak informator portalu Pudelek, to koniec ich rzekomego związku. Do zakończenia relacji miało dojść przed dwoma miesiącami z inicjatywy Stajkow. Nie wiadomo jednak, jaki był tego powód. Niedawno w mediach pojawiły się jednak zdjęcia z imprezy, w której udział brał Malik Montana. Towarzyszyły mu tam tajemnicze kobiety, a z jedną z nich podobno wsiadł do auta i odjechał spod klubu. 

Blanka Stajkow przeżyła chwile grozy. To działo się w Grecji 

W trakcie jednego z odcinków "The Voice Kids" Blanka opowiedziała traumatyczną historię. Ujawniła, że zmaga się z bardzo poważną alergią pokarmową. - Mam uczulenie na ryby - przyznała. Cleo zauważyła, że to dlatego nie jadła łososia. - I to takie uczulenie, że nie że mam krosteczkę, wysypkę czy coś, tylko umieram - wyjaśniła. - Kiedyś miałam taką sytuację w Grecji, że ledwo mnie uratowali... Nie mogłam oddychać - wspominała piosenkarka. Ujawniła również, że gdy zje rybę, strasznie puchnie. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/13 Zaczynamy! Ukochaną Janosika była...

Quiz o polskich serialach! Pytamy o postaci, które wszyscy powinni pamiętać. Ile o nich wiesz?
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji