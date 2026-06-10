Pierwsze plotki o Blance Stajkow i Maliku Montanie pojawiły się już w 2024 roku. W mediach sporo mówiło się o zacieśniającej się relacji pomiędzy tą dwójką. Przed rokiem wydali wspólny singiel "Wracam". Zarówno piosenkarka, jak i raper nigdy nie potwierdzili, że się spotykają. Wręcz przeciwnie - zapewniali, że są tylko przyjaciółmi. Za kulisami mówiono jednak o ich związku. Blanka Malik jeździli wspólnie na wakacje, a także byli widywani razem na mieście. Piosenkarka i raper mieli się jednak rozstać.

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Blanka Stajkow i Malik Montana nigdy nie potwierdzili związku. Mieli się jednak rozstać

Po wspólnym występie na zeszłorocznym Sylwestrze z Dwójką, podczas którego piosenkarka i raper nie mogli się od siebie oderwać, wydawało się, że wszystko pójdzie dobrym torem. Dostaliśmy wspólne zdjęcia w sieci, wymowne komentarze, ale jednoczesne zaprzeczenia w kwestii związku. "Jesteśmy przyjaciółmi. Bardzo dużo sobie doradzamy, więc tylko przyjaźń" - mówiła Blanka w rozmowie z młodym influencerem Józefem Zarębskim. Niewielu jednak wierzyło w te tłumaczenia, a za kulisami wiele mówiono o relacji tej dwójki.

Jak twierdzi jednak informator portalu Pudelek, to koniec ich rzekomego związku. Do zakończenia relacji miało dojść przed dwoma miesiącami z inicjatywy Stajkow. Nie wiadomo jednak, jaki był tego powód. Niedawno w mediach pojawiły się jednak zdjęcia z imprezy, w której udział brał Malik Montana. Towarzyszyły mu tam tajemnicze kobiety, a z jedną z nich podobno wsiadł do auta i odjechał spod klubu.

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W trakcie jednego z odcinków "The Voice Kids" Blanka opowiedziała traumatyczną historię. Ujawniła, że zmaga się z bardzo poważną alergią pokarmową. - Mam uczulenie na ryby - przyznała. Cleo zauważyła, że to dlatego nie jadła łososia. - I to takie uczulenie, że nie że mam krosteczkę, wysypkę czy coś, tylko umieram - wyjaśniła. - Kiedyś miałam taką sytuację w Grecji, że ledwo mnie uratowali... Nie mogłam oddychać - wspominała piosenkarka. Ujawniła również, że gdy zje rybę, strasznie puchnie.