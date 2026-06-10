Miniony weekend był dla Doroty Olko zdecydowanie wyjątkowy. Polityczka wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera, o czym poinformowała 9 czerwca. Na Instagram trafiły wzruszające zdjęcia ze ślubu posłanki z jej ukochanym Michałem Danielewskim. "Dalej jestem Olko, ale w tym tygodniu po pracy wracam już do męża. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy byli w ten super weekend z nami, i tym, którzy ślą serdeczności!" - napisała polityczka.

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Dorota Olko wzięła ślub. Ceremonia odbyła się w plenerze

Jak możemy podejrzeć na Instagramie, Dorota Olko i Michał Danielewski wykorzystali w pełni piękną czerwcową pogodę i zdecydowali się na ślub w plenerze. Na zdjęciach widać m.in. przystrojony kwiatami biały stół, który został ustawiony pod zadaszeniem w ogrodzie. Polityczka na ten szczególny dzień wybrała długą suknię na cienkich ramiączkach ozdobioną połyskującymi aplikacjami. Na zdjęciach widzimy również, że Dorota Olko rozpuściła i zakręciła włosy, a w dłoniach trzymała bukiet z czerwonych kwiatów. Z instagramowego wpisu wynika również, że ślub pary najprawdopodobniej odbył się w Siedlcach, rodzinnym mieście polityczki.

Mężem Doroty Olko został Michał Danielewski, który od 2025 roku jest wicenaczelnym serwisu Polityka.pl. Wcześniej pełnił funkcję redaktora naczelnego serwisu OKO.press. Zakochani zaręczyli się w sierpniu 2025 roku podczas wakacji w Albanii, o czym Olko również informowała na Instagramie. Przypomnijmy, że Dorota Olko przez lata była związana z partią Razem, jednak pod koniec 2024 roku odeszła z ugrupowania wraz z Magdaleną Biejat, Darią Gosek-Popiołek, Anną Górska i Joanną Wichą. Pozostała jednak w klubie parlamentarnym Lewicy.

Politycy zasypali Dorotę Olko gratulacjami

Pod wpisem ze ślubnymi zdjęciami Doroty Olko w komentarzach pojawiła się lawina gratulacji. Z życzeniami pospieszyli m.in. inni politycy. "Jesteście wspaniali" - napisała Magdalena Biejat, "Gratulacje, Doroto! Szczęścia" - dodała Katarzyna Kretkowska, a Krzysztof Śmiszek opublikował w komentarzu emotikony serduszek.