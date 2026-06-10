"Sanatorium miłości" dobiegło końca, ale uczestnicy programu wciąż dostarczają fanom powodów do emocji. Szczególne zainteresowanie budziła relacja Henryka Rzepczyńskiego i Emilii Gajos, którzy po finale utrzymywali bliski kontakt i regularnie ze sobą rozmawiali. Niedawno Henryk odwiedził Emilię w Ozorkowie, a później razem wybrali się na zlot uczestników programu w Sianożętach. Choć początkowo nic nie zapowiadało problemów, właśnie podczas tego wyjazdu miało dojść do sytuacji, która zakończyła ich znajomość. Emilia poinformowała później w mediach społecznościowych, że po raz kolejny zawiodła się na Henryku i straciła do niego zaufanie.

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"Sanatorium miłości" wciąż budzi emocje. Henryk zabrał głos po rozstaniu

Henryk Rzepczyński postanowił odnieść się do zamieszania wokół rozstania z Emilią. W opublikowanym wpisie nie przeprosił byłej partnerki ani nie okazał skruchy. Zamiast tego podkreślił, że od początku pozostaje wierny sobie i nie zamierza przejmować się krytyką. Nawiązał również do swojego sukcesu w programie, przypominając, że został wybrany królem balu.

"Moi kochani, ja jestem i byłem królem balu, może się to wam podobać lub nie, ale ja jestem przede wszystkim sobą. Byłe znajomości, nawet te jak piszą "porzucone" kilkakrotnie z 'Sanatorium miłości', muszą mieć świadomość, że zabawa w życie ma swoje granice i 'chwytaj dzień' to nie slogan, to sposób na odcięcie się od granic krytyki [...] ludzi. Wierzę, że życie jest piękne i tak po prostu mam apetyt na życie" - oznajmił na Facebooku uczestnik show TVP.

"Sanatorium miłości" i reakcje po wpisie Henryka. Emilia postanowiła zareagować

Co ciekawe, oświadczenie Henryka spotkało się z komentarzem jego byłej sympatii. "Super to napisałeś. Życie jest piękne i życzę ci pięknych chwil. Szkoda, że nam nie wyszło" - odpowiedziała Emilia. Jesteście ciekawi, co na temat wpisy Henryka sądzą internauci? Z ich strony nie zabrakło hejtu. "Każdy ma prawo żyć na własnych zasadach, ale to raczej wieczna ucieczka przed bliskością, odpowiedzialnością i samym sobą", "Właśnie w programie pokazałeś jakim jesteś sobą, a wybór ciebie na króla to zwykła pomyłka" - możemy przeczytać.