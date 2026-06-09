Michał Wiśniewski znany jest nie tylko ze swojej działalności artystycznej, ale również zawirowań w życiu prywatnym. Jego historia miłosna to istny scenariusz na film. Niedawno wokalista Ich Troje rozstał się z piątą żoną, Pola Wiśniewską. Teraz wielu łączy go z Mandaryną, która była jego drugą małżonką. Wiśniewski udzielił zaskakującej odpowiedzi w tej sprawie. Tak zareagowała na jego słowa Pola. Nie kryła irytacji.

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Zobacz wideo Wiśniewski utrzymuje kontakty z byłymi żonami. To przeszkadzało Poli Wiśniewskiej?

Pola Wiśniewska zareagowała na słowa Michała Wiśniewskiego na temat powrotu do Mandaryny. Stanowcza wypowiedź

Dziennikarka Kozaczka zdecydowała się poruszyć w rozmowie z Michałem Wiśniewskim kwestię powrotu do drugiej żony, Mandaryny. - Wszyscy was parują, wszyscy się zastanawiają, czy wy do siebie wróciliście? - padło. - To nie ode mnie zależy. Jak dostanę zgodę na lądowanie, to będę się zastanawiał. (…) Była moją żoną, co mogę o niej myśleć? Samo co najlepsze - odparł żartobliwie muzyk. W dalszej części Wiśniewski wspomniał o dzieciach. Tu dowiecie się, co powiedział: Michał Wiśniewski wróci do Mandaryny? Z ust piosenkarza padły zaskakujące słowa.

Internauci zaczęli zasypywać pytaniami Polę Wiśniewską. Celebrytka udostępniła kilka z nich na InstaStories. "Nie pytajcie mnie o Michała i Mandarynę. Nie będę odpowiadać ani na prywatne wiadomości, ani na wiadomości od mediów. Ze względu na dzieci nie chcę i nie będę komentować najnowszych doniesień" - podkreśliła na relacji Wiśniewska.

Pola Wiśniewska wprost o tym, iż Michał Wiśniewski utrzymuje kontakt z byłymi partnerkami

Pola Wiśniewska niedawno gościła w "Galaktyce Plotek". Tam Marcin Wolniak postanowił ją zapytać o to, czy przeszkadzał jej fakt, iż Michał Wiśniewski utrzymywał kontakt z eksmałżonkami. - Nigdy - odparła. - Może na początku to było zaskakujące, ponieważ jestem nieco odmiennego zdania. Nie palmy mostów za sobą, ale ograniczajmy kontakty do tego, co nas łączy, czyli np. w temacie dzieci - wyjaśniła po chwili.

Celebrytka została również zapytana o to, czy sama ma zamiar utrzymywać kontakt z muzykiem. Jak wiadomo, niedługo dojdzie do ich rozwodu. - Mamy dzieci, więc mam nadzieję, że pozostaniemy w szacunku do siebie. Jeśli chodzi o resztę, czas pokaże - stwierdziła.