Nie wszyscy pamiętają, że lata temu Aleksandra Szwed tworzyła związek z Robertem Stockingerem. - Przedstawił nas sobie Tomasz, tata Roberta, kiedy oboje występowaliśmy w programie 'Jak oni śpiewają'. Wcześniej sporo mi o Robercie opowiadał - mówiła swego czasu Szwed w rozmowie z "Galą". Między aktorką i prezenterem szybko zrodziło się uczucie i kiedy już wydawało się, że niedługo para ogłosi zaręczyny, doszło do głośnego rozstania, o którym huczało we wszystkich polskich mediach.

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W 2010 roku Aleksandra Szwed wypoczywała na Wyspach Kanaryjskich. Po powrocie do kraju wyszło na jaw, że jej relacja ze Stockingerem to zamknięty rozdział. - Nie wyszło, trudno - oznajmiła aktorka w jednym z wywiadów. Jak podawał wówczas tygodnik "Na żywo", Szwed poznała na wyjeździe kitesurfera Victora Borsuka, Polaka szwedzkiego pochodzenia. Mężczyzna szybko zawrócił jej w głowie. Stockinger miał nie być tym zachwycony, ale wybaczył ukochanej i próbował ratować związek. Niestety bezskutecznie. - Ola jest jeszcze bardzo młoda i nic dziwnego, że nie chce zostać niczyją żoną. Jest przebojowa, ładna i na brak adoratorów nigdy nie narzekała. Na ustatkowanie się ma jeszcze czas - mówiła jej koleżanka w rozmowie z "Na żywo".

Dziś Aleksandra Szwed i Robert Stockinger są w szczęśliwych związkach. Aktorka tworzy relację z koszykarzem Krzysztofem Białkowskim. Doczekała się z nim dwójki pociech. Z kolej Stockinger poślubił dziennikarkę Patrycję Drozd. Małżeństwo również wychowuje wspólnie dwójkę dzieci.

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Aktorka w wielu wywiadach dawała do zrozumienia, że Białkowski jest miłością jej życia. W rozmowie z portalem Jastrząb Post przyznała, że po latach zrozumiała, iż wcześniejsze relacje były jedynie zauroczeniami. - Mam wrażenie, że jak patrzę z perspektywy czasu, to były to bardziej zauroczenia niż miłostki, ale bardzo miło wspominam. (...) Jeżeli coś zostawiamy w sferze przeszłości, to robimy to z jakiegoś powodu. Natomiast mam kilku serdecznych znajomych wśród moich byłych partnerów - mówiła.