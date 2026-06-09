Nie da się ukryć, że rozwód Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek był jednym z najgłośniejszych i najbardziej burzliwych w polskim show-biznesie. Dla ich fanów był to niemały wstrząs, zwłaszcza że para niemal do końca wydawała się wyjątkowo zgrana i chętnie publikowała wspólne zdjęcia w social mediach. W końcu jednak w 2022 Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się. Nie jest tajemnicą, że aktorka znalazła pocieszenie w ramionach Macieja Kurzajewskiego, podczas gdy zraniony Marcin Hakiel regularnie udzielał na ten temat wywiadów. Teraz znów powrócił do tematu i opisał, jak wyglądało ich ostatnie spotkanie.

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Marcin Hakiel zdradził, jak wyglądało jego ostatnie spotkanie z Katarzyną Cichopek. Aż trudno uwierzyć, co się wydarzyło

Marcin Hakiel był gościem podcastu "Matcha Talks", w którym wrócił wspomnieniami do rozstania z Katarzyną Cichopek i ostatnich chwil z nią. Nie owijał w bawełnę i przyznał, że było to dla niego wyjątkowo nieprzyjemne i trudne doświadczenie.

Nawrzucała mi, że byłem taki, s***i i owaki. Przeanalizowałem sobie to u psychologa i wyciągnąłem z tego jakieś wnioski - wyznał tancerz

Marcin Hakiel zdradził też, że rozwód kosztował go około 100 tysięcy złotych. Na tym się jednak nie skończyła jego relacja z Katarzyną Cichopek. Tancerz przyznał, że regularnie otrzymuje korespondencję od byłej żony. - Teraz to tylko dostaję co chwilę jakieś pisma, że coś tam powiedziałem nie tak albo że tu mam zapłacić byłej 200 tys. zł, 250... Do końca nawet tego nie czytam, wysyłam to do swojej prawniczki i ona odpisuje - powiedział.

Marcin Hakiel żałuje ślubu z Katarzyną Cichopek? Zaskoczył wyznaniem

Marcin Hakiel regularnie porusza w wywiadach tematy związane z Katarzyną Cichopek. W rozmowie z Wiktorem Krajewskim ujawnił, czy żałuje decyzji sprzed lat o ślubie z gwiazdą "M jak miłość". - Byłem młody, podjąłem taką decyzję. Teraz, z perspektywy czasu, myślę, że może byłem za młody na taką decyzję. Zawsze chciałem mieć rodzinę. Mieć nałóg od rodziny niż jakichś turbo baletów. No i tak to się poukładało, nie wchodząc w szczegóły, myślę, że to były podjęte decyzje dookoła nas, a nie przez nas. Ludzie, z którymi przebywaliśmy, trochę na to wpłynęli, chociaż finalnie to była nasza decyzja. Ale w ogóle nie żałuję. To niewłaściwy tok myślenia - wyznał.