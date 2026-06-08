Od kilku lat Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski tworzą szczęśliwy związek i wspólnie wychowują córkę Nel. Aktorka wielokrotnie sugerowała, że sformalizowanie relacji jest jedynie kwestią czasu. W ostatnich tygodniach pojawiło się jednak wiele sygnałów wskazujących na to, że para mogła już stanąć na ślubnym kobiercu.

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Klaudia Halejcio miała już powiedzieć "tak". Jest na to dowód

Duże zainteresowanie wzbudził wieczór panieński zorganizowany dla Halejcio. Pod koniec maja aktorka publikowała w mediach społecznościowych relacje z luksusowego wyjazdu, podczas którego pokazywała między innymi ekskluzywny statek oraz malownicze krajobrazy. Internauci byli przekonani, że wydarzenia prezentowane są na bieżąco.

Wątpliwości pojawiły się jednak wtedy, gdy paparazzi sfotografowali celebrytkę w Warszawie, podczas gdy na jej profilu nadal pojawiały się materiały sugerujące pobyt za granicą. To sprawiło, że część obserwatorów zaczęła zastanawiać się, czy publikowane relacje nie były udostępniane z opóźnieniem. Według informacji przekazanych przez źródło Pudelka, taki zabieg mógł mieć na celu ukrycie prawdziwej daty ceremonii ślubnej. "Ślub cywilny miał miejsce 30 maja w willi Halejcio i Wojciechowskiego" - przekazano serwisowi.

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Dodatkowe spekulacje wywołała zmiana danych aktorki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak zauważył Pudelek, od 1 czerwca figuruje ona tam jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska. Zdaniem osób śledzących sprawę może to potwierdzać, że formalności związane z zawarciem małżeństwa zostały już dopełnione.

Sama zainteresowana nadal jednak podgrzewa atmosferę wokół wydarzenia i sugeruje swoim fanom, że "wielki dzień jest już coraz bliżej". Oficjalnego potwierdzenia ślubu ze strony pary wciąż jednak nie ma, dlatego na razie wszystkie doniesienia pozostają w sferze medialnych ustaleń. CZYTAJ TEŻ: Panieński Halejcio z rozmachem. Takiej imprezy mało kto się spodziewał.