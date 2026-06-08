Od kilku lat Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski tworzą szczęśliwy związek i wspólnie wychowują córkę Nel. Aktorka wielokrotnie sugerowała, że sformalizowanie relacji jest jedynie kwestią czasu. W ostatnich tygodniach pojawiło się jednak wiele sygnałów wskazujących na to, że para mogła już stanąć na ślubnym kobiercu.
Duże zainteresowanie wzbudził wieczór panieński zorganizowany dla Halejcio. Pod koniec maja aktorka publikowała w mediach społecznościowych relacje z luksusowego wyjazdu, podczas którego pokazywała między innymi ekskluzywny statek oraz malownicze krajobrazy. Internauci byli przekonani, że wydarzenia prezentowane są na bieżąco.
Wątpliwości pojawiły się jednak wtedy, gdy paparazzi sfotografowali celebrytkę w Warszawie, podczas gdy na jej profilu nadal pojawiały się materiały sugerujące pobyt za granicą. To sprawiło, że część obserwatorów zaczęła zastanawiać się, czy publikowane relacje nie były udostępniane z opóźnieniem. Według informacji przekazanych przez źródło Pudelka, taki zabieg mógł mieć na celu ukrycie prawdziwej daty ceremonii ślubnej. "Ślub cywilny miał miejsce 30 maja w willi Halejcio i Wojciechowskiego" - przekazano serwisowi.
Dodatkowe spekulacje wywołała zmiana danych aktorki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak zauważył Pudelek, od 1 czerwca figuruje ona tam jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska. Zdaniem osób śledzących sprawę może to potwierdzać, że formalności związane z zawarciem małżeństwa zostały już dopełnione.
Sama zainteresowana nadal jednak podgrzewa atmosferę wokół wydarzenia i sugeruje swoim fanom, że "wielki dzień jest już coraz bliżej". Oficjalnego potwierdzenia ślubu ze strony pary wciąż jednak nie ma, dlatego na razie wszystkie doniesienia pozostają w sferze medialnych ustaleń. CZYTAJ TEŻ: Panieński Halejcio z rozmachem. Takiej imprezy mało kto się spodziewał.