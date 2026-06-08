Mandaryna i Michał Wiśniewski przez lata tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Piosenkarka i lider zespołu Ich Troje wzięli bajkowy ślub w 2002 roku. Zakochani doczekali się dwójki dzieci - Fabienne i Xaviera. W 2006 roku media obiegła informacja o ich rozwodzie. Wiśniewski i Mandaryna pozostają jednak w dobrych stosunkach. Ostatnio jedna z dziennikarek zapytała piosenkarza o to, czy nie rozważał powrotu do swojej drugiej żony. Odpowiedź może niektórych zaskoczyć.

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Michał Wiśniewski wróci do Mandaryny? "Jak dostanę zgodę na lądowanie, to..."

Fani Wiśniewskiego z nostalgią wspominają czasy, kiedy był z Mandaryną. Po rozstaniu z Polą Wiśniewską niektórzy zaczęli odkopywać stare materiały z byłymi małżonkami. To skłoniło dziennikarkę Kozaczka do zadania nietypowego pytania. - Wszyscy was parują, wszyscy się zastanawiają, czy wy do siebie wróciliście? - usłyszał Wiśniewski. - To nie ode mnie zależy. Jak dostanę zgodę na lądowanie, to będę się zastanawiał. (…) Była moją żoną, co mogę o niej myśleć? Samo co najlepsze - zażartował.

Następnie prowadząca wywiad zwróciła uwagę, że niektóre dzieci próbują swatać swoich rodziców. Wiśniewski wprost przyznał, że w ich przypadku sytuacja wygląda inaczej. - Myślę, że moje dzieci byłyby tym bardziej przerażone niż szczęśliwe, ale bez znaczenia. Mam nadzieję, że będą stały za decyzjami, które podejmiemy - powiedział.

Pola Wiśniewska o ślubie z Michałem Wiśniewskim. Miała obawy?

Pola Wiśniewska pojawiła się ostatnio w "Galaktyce Plotek". W pewnym momencie Marcin Wolniak zadał jej pytanie na temat ślubu z Michałem Wiśniewskim. - A jeżeli wchodzi się w relację z osobą, która ma kilka małżeństw na koncie, czy nie ma od razu takiej wewnętrznej obawy, że no tym razem to się pewnie też nie uda? - zastanawiał się na głos.

Pola Wiśniewska bez zawahania przyznała, że wtedy nie miała żadnych obaw. - Nie, słuchaj, gdybym ja miała taką obawę, to bym w to małżeństwo nie wchodziła. Ja zawsze wychodziłam z założenia i w dalszym ciągu wychodzę, że każdy jakąś historię ma za sobą, a wiążąc się w pewnym wieku z drugą osobą, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie - tłumaczyła.