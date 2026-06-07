Marina i Wojciech Szczęśni są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. W maju 2016 roku zakochani powiedzieli sobie "tak". Z okazji dziesiątej rocznicy ślubu piosenkarka i sportowiec postanowili wyprawić wytworne przyjęcie, na którym nie zabrakło wielu gwiazd. Pojawili się tam m.in.: Anna i Robert Lewandowscy, Julia Wieniawa oraz Roksana Węgiel i Kevin Mglej. Co ciekawe, wszyscy goście mogli liczyć na pożegnalny upominek. To przygotowali dla nich małżonkowie.

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Marina i Wojciech Szczęśni zorganizowali rocznicą imprezę. To podarowali swoim gościom

5 czerwca małżonkowie świętowali wraz z gośćmi dziesiątą rocznicę ślubu. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Historii Polskiej w Warszawie. Nie zabrakło niespodzianek. Jedną z nich był występ zagranicznego artysty - Jamesa Arthura, który przed dziesięcioma laty zaśpiewał na ślubie zakochanych. Marina wraz z brytyjskim wokalistą wykonali utwór, który nagrali wspólnie w 2016 roku - "Let Me Love the Lonely". Goście mogli liczyć nie tylko na szampańską zabawę i wyjątkowe przystrojenie, ale również na prezenty. Na relacji na Instagramie Mariny pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy elegancko zapakowane dwa ciastka - jedno z napisem "Marina&Wojtek 10th anniversary" (z ang. dziesiąta rocznica), a drugie ze zdjęciem pary w białej ramce.

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Choć rocznicowa impreza Szczęsnych miała charakter prywatny, w mediach społecznościowych nie zabrakło wielu relacji. To nie dziwi, zważając, iż na wydarzeniu pojawiła się masa celebrytów i influencerów, którzy chętnie dzielą się tym, co robią w sieci. Jessica Mercedes uwieczniła na Instagramie, jak cała rodzina Szczęsnych stoi razem na scenie. Liam trzyma w dłoniach pokaźny bukiet kwiatów, który po chwili wręcza mamie. Uradowana Marina przyjmuje prezent, a następnie bierze na ręce małą Noelię.

Nie zabrakło również przemówienia małżonków. - Naprawdę nie mam wam za złe, że nie dawaliście nam najmniejszych szans - zaczęła Marina. - Myśleliście, że bogaty piłkarzyk i piękna piosenkarka wzięli ślub. I życzyliście im dobrze, bo to sympatyczni ludzie, ale wszyscy wiedzieliście albo podejrzewaliście, że to potrwa dwa-trzy lata i skończy się głośnym rozwodem - mówił Szczęsny.