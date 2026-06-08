Jacek Rozenek od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Marią Samuel - młodszą od siebie o dwie dekady przedsiębiorczynią z branży kosmetycznej. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2025 roku. 7 czerwca zakochani pojawili się w "Pytaniu na śniadanie". Tam opowiedzieli o kulisach swojej relacji. Jak zdradzili, zanim połączyło ich uczucie, przez długi czas łączyła ich przyjaźń. W trudnym momencie życia Jacek Rozenek mógł liczyć na pomoc swojej obecnej żony.

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Żona Jacka Rozenka spłaciła za niego pięciu komorników. "Ja w ogóle o tym nie wiedziałem"

Jacek Rozenek w 2019 roku przeszedł udar mózgu. Kłopoty zdrowotne odbiły się także na jego karierze zawodowej, prowadząc do powstania długów. - To był bardzo trudny moment dla mnie. To odgruzowywanie życia było momentem, kiedy właściwie nie wiedziałem, w co ręce włożyć, żeby się ratować, ale dzielnie trwałem na swoim stanowisku - opowiadał aktor w "Pytaniu na śniadanie". Samuel postanowiła podać mu pomocną dłoń. - Pieniądze to tylko papier. (...) Byliśmy po prostu kolegami, później przyjaciółmi. I tak zrobiłam, jak mamusia mi powiedziała, i spłaciłam pięciu komorników - opowiadała przedsiębiorczyni.

Co ciekawe, Jacek Rozenek kompletnie o tym nie wiedział. - Wszystkie rzeczy, o których się wspomina, że spłacała jakieś tam moje długi - ja w ogóle tego nie wiedziałem - potem to się wszystko ujawniło, mówił aktor. - On by mi nie pozwolił - dodała Samuel. - To jest powód, dla którego nie wiedziałem, bo Marysia doskonale wiedziała, że jakbym się dowiedział o czymś takim, nie dopuściłbym do tego - zgodził się z nią Rozenek.

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W tej samej rozmowie Rozenek zdradził, że poznał swoją obecną żonę podczas wizyty w jednym z domów dziecka. - Finalnie stworzyliśmy związek, który jest niezwykły, tak mi się wydaje, bo wiele osób młodszych szuka w związku siebie, a ja, jako dojrzały człowiek, zobaczyłem przede wszystkim wspólnotę interesu, te same wartości i to mnie naprawdę zauroczyło - opowiadał.