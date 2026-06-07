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Nowa wokalistka Ich Troje zostanie szóstą żoną Wiśniewskiego? Muzyk zareagował, wtem wtrącił się Łągwa. Hit!

Od rozstania Michała Wiśniewskiego z piątą żoną minęły niecałe trzy miesiące. Fani już spekulują na temat kolejnego małżeństwa popularnego muzyka. Internauci zwrócili uwagę na nową wokalistkę Ich Troje, Martynę Majchrzak. Tak zareagował piosenkarz.
Nowa wokalistka Ich Troje zostanie szóstą żoną Wiśniewskiego? Jest stanowcza odpowiedź
Fot. KAPIF.pl

Nie da się ukryć, że małżeństwa Michała Wiśniewskiego wzbudzają powszechne zainteresowanie. Pierwszą żoną muzyka była Magda Femme. Później ożenił się z Mandaryną, a następnie Anną Świątczak. Następnie poślubił Dominikę Tajner, a ostatnią z jego wybranek była Pola Wiśniewska. Piosenkarz niedawno poinformował o rozstaniu z piątą żoną, a już niedługo dojdzie do pierwszej rozprawy rozwodowej. Spekulacje na temat związków Wiśniewskiego nie ustają. Tym razem wielu łączy go z nową wokalistką Ich Troje, Martyną Majchrzak. Muzyk stanowczo zareagował na te doniesienia. Mówi, jak jest w rzeczywistości.

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Michał Wiśniewski i nowa wokalistka Ich Troje? Prawda wyszła na jaw 

Reporter Eski miał okazję porozmawiać z muzykami z Ich Troje w trakcie muzycznego festiwalu organizowanego przez Polsat. W wywiadzie Michał Wiśniewski stanowczo zaprzeczył, by łączyło go coś z Martyną Majchrzak. Zaznaczył, że nowa wokalistka zespołu nie będzie jego szóstą żoną. - Dla niej to jest nowość, że ktoś gada takie głupoty. Ona ma cudownego chłopaka i zareagowała na to jakimś wywiadem, gdzie musiała się z tego tłumaczyć. No nie ma co tłumaczyć, bo to jest niemożliwe po prostu - przyznał piosenkarz.

Do rozmowy wtrącił się Jacek Łągwa, który zauważył, że w przeszłości Wiśniewski wiązał się z wokalistkami Ich Troje. - Ale wiesz, dwie wokalistki były żonami Michała, więc może to trzech razy sztuka - stwierdził żartobliwie. - Staram się nie czytać tych komentarzy, bo jak widzę, że właśnie będę szóstą żoną, to do mnie krew zalewa - powiedziała Majchrzak. 

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Łągwa i Wiśniewski porozmawiali z "Faktem" po koncercie na tegorocznym Polsat Hit Festiwalu. Nie zabrakło tematu piątego rozwodu muzyka. Łągwa nie owijał w bawełną. - Wiesz co, ja już przywykłem, bo to jest który? Piąty czy szósty raz, więc to dla mnie nic nowego. Ale wspieram, jak mogę, dobrym słowem - powiedział. - Na moje piąte wesele nie przyszedł, bo mówi: byłem już cztery razy. I mówi, już nie będę jeździł, bo może pecha przynosi - ujawnił Wiśniewski. - Słuchaj, prawda, autentycznie. Chciałem przynieść mu szczęście. Nie jadę na ten piąty ślub, może tym razem się uda. No i niestety - podsumował Łągwa. 

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