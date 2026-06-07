Nie da się ukryć, że małżeństwa Michała Wiśniewskiego wzbudzają powszechne zainteresowanie. Pierwszą żoną muzyka była Magda Femme. Później ożenił się z Mandaryną, a następnie Anną Świątczak. Następnie poślubił Dominikę Tajner, a ostatnią z jego wybranek była Pola Wiśniewska. Piosenkarz niedawno poinformował o rozstaniu z piątą żoną, a już niedługo dojdzie do pierwszej rozprawy rozwodowej. Spekulacje na temat związków Wiśniewskiego nie ustają. Tym razem wielu łączy go z nową wokalistką Ich Troje, Martyną Majchrzak. Muzyk stanowczo zareagował na te doniesienia. Mówi, jak jest w rzeczywistości.

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Michał Wiśniewski i nowa wokalistka Ich Troje? Prawda wyszła na jaw

Reporter Eski miał okazję porozmawiać z muzykami z Ich Troje w trakcie muzycznego festiwalu organizowanego przez Polsat. W wywiadzie Michał Wiśniewski stanowczo zaprzeczył, by łączyło go coś z Martyną Majchrzak. Zaznaczył, że nowa wokalistka zespołu nie będzie jego szóstą żoną. - Dla niej to jest nowość, że ktoś gada takie głupoty. Ona ma cudownego chłopaka i zareagowała na to jakimś wywiadem, gdzie musiała się z tego tłumaczyć. No nie ma co tłumaczyć, bo to jest niemożliwe po prostu - przyznał piosenkarz.

Do rozmowy wtrącił się Jacek Łągwa, który zauważył, że w przeszłości Wiśniewski wiązał się z wokalistkami Ich Troje. - Ale wiesz, dwie wokalistki były żonami Michała, więc może to trzech razy sztuka - stwierdził żartobliwie. - Staram się nie czytać tych komentarzy, bo jak widzę, że właśnie będę szóstą żoną, to do mnie krew zalewa - powiedziała Majchrzak.

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Łągwa i Wiśniewski porozmawiali z "Faktem" po koncercie na tegorocznym Polsat Hit Festiwalu. Nie zabrakło tematu piątego rozwodu muzyka. Łągwa nie owijał w bawełną. - Wiesz co, ja już przywykłem, bo to jest który? Piąty czy szósty raz, więc to dla mnie nic nowego. Ale wspieram, jak mogę, dobrym słowem - powiedział. - Na moje piąte wesele nie przyszedł, bo mówi: byłem już cztery razy. I mówi, już nie będę jeździł, bo może pecha przynosi - ujawnił Wiśniewski. - Słuchaj, prawda, autentycznie. Chciałem przynieść mu szczęście. Nie jadę na ten piąty ślub, może tym razem się uda. No i niestety - podsumował Łągwa.