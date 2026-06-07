Dawid Posiadło jest jednym z najpopularniejszych polskich artystów. Bilety na każdy koncert muzyka sprzedają się niczym świeże bułeczki. Stało się tak również przy okazji jego ostatniego występu w ramach inauguracji trasy "Obrotowy Tour 2026" na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ku zaskoczeniu fanów, Podsiadło postanowił podzielić się z nimi informacją dotyczącą jego życia miłosnego.

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Dawid Podsiadło jest w związku! Przyznał się do tego podczas koncertu

Do wspominanego momentu doszło w związku z pytaniem jednej z fanek. Wielbicielka zapytała Dawida, czy chciałby zostać jej mężem. Muzyk od razu zareagował, wyznając, że jego serce jest już zajęte. - Jestem przeszczęśliwie zajęty - skomentował artysta. Dalej żartował również, iż szczegółów na temat jego życia miłosnego można już szukać w kolorowej prasie. Ujawnił też, jak jego rodzina zareagowała na związek. - Moja babcia się mega ucieszyła - dodał Podsiadło.

Przypomnijmy, że wokalista należy do grona gwiazd, które bardzo dbają o swoją prywatność. O związkach Podsiadło wyjątkowo rzadko wypowiadał się w mediach. W przeszłości łączono go jednak m.in. z Vanessą Aleksander i Marią Dębską.

W 2025 roku Dawid Podsiadło pierwszy raz wypowiedział się o nowym związku. Później go przyłapano

Co ważne, Podsiadło pierwszy raz odniósł się do kwestii nowego związku w kwietniu 2025 roku. W podcaście, który prowadzi z Radkiem Kotarskim, wyznał wówczas, że znalazł "kobietę swoich marzeń". - Oj, Dynamo zszedł z rynku niestety - stwierdził w rozmowie kolega muzyka. - Tydzień chodziłem, tydzień się obijałem po bramach. Od jednej bramy się odbiłem, od drugiej, od razu mnie złapała na lasso kobieta. Kobieta moich marzeń. Zajęty - skomentował sam Podsiadło, nie wyjawiając jednak, kim jest jego wybranka.

We wrześniu tego samego roku artysta został dostrzeżony w jednej z warszawskich kawiarni. Nie był wtedy sam, a towarzyszyć miała mu tajemnicza dziewczyna. - Usiedli w środku, nie chcąc rzucać się w oczy. Trzymali się za ręce i rozmawiali po angielsku. To zdecydowanie była romantyczna relacja - wyznał dla Ploka anonimowy informator.