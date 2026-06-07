Marcela Leszczak i Misiek Koterski rozstali się w 2025 roku po wielu latach związku. Para doczekała się syna Fryderyka, którego od tamtej pory stara się wciąż razem wychowywać. Choć jeszcze niedawno donoszono o nowych związkach byłych partnerów, teraz media zaczęły rozpisywać się na temat ich rzekomego, wspólnego urlopu.

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Zobacz wideo Leszczak o nowej relacji i o tym, jak wychowuje syna. Czego szuka w nowym związku?

Marcela Leszczak i Misiek Koterski znów razem? "Nie szczędzili sobie czułości"

Jak ustaliła na początku czerwca redakcja Kozaczka, Leszczak i Koterski mieli w okresie długiego weekendu wybrać się wraz z synem na Mazury. Para i ich pociecha zostali dostrzeżeni w jednym z luksusowych hoteli. - Mimo że od dawna już nie są razem, to świetnie się razem bawili w mazurskim hotelu. Nie szczędzili sobie czułości, a mały Frysio był przeszczęśliwy z czasu, który mógł spędzić z rodzicami. Ależ między nimi była pozytywna energia! Odczuwał to każdy z gości - przekazał dziennikarzom anonimowy informator.

Przypomnijmy, że choć małżonkowie oficjalnie się rozstali, wciąż oczekują na pierwszą rozprawę rozwodową. Plotek skontaktował się zarówno z Marcelą, jak i Miśkiem ws. rzekomego, wspólnego urlopu. Nie otrzymaliśmy jednak od nich odpowiedzi do momentu publikacji artykułu.

Marcela Leszczak rozstała się z nowym partnerem. Skupia swoją uwagę przede wszystkim na synu

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach Leszczak była widywana u boku gdyńskiego biznesmena. Celebrytka potwierdziła nawet, że faktycznie po rozstaniu z Koterskim weszła w nowym związek. Wraz z ukochanym m.in. wybrali się do Rzymu oraz przybyli na urodziny marki Hdrey. Mimo iż Marcela dbała o prywatność wybranka, pozostawała szczera ze swoimi odbiorcami i opisywała ich związek w mediach społecznościowych.

Niestety pod koniec maja ogłosiła jednak, że ponownie jest singielką. Leszczak udzieliła wówczas wywiadu dla "Faktu" podczas wydarzenia organizowanego przez Krzysztofa Gojdzia. - Jestem singielką od jakiegoś czasu i wolałabym o tym nie mówić, bo to jest dla mnie trudny temat - wyznała modelka. Podkreśliła dalej, że nie uzależnia swojego poczucia szczęścia od bycia w relacji, a największą uwagę poświęca teraz synowi.