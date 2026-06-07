Choć od rozwodu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela minęły już cztery lata, temat ich rozstania nadal budzi zainteresowanie. Oboje ułożyli sobie życie na nowo - aktorka jest związana z Maciejem Kurzajewskim, natomiast tancerz tworzy rodzinę z Dominiką Serowską, z którą doczekał się syna. Jak jednak wynika z jego najnowszej wypowiedzi, kontakty między byłymi małżonkami wciąż nie należą do najłatwiejszych.

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Marcin Hakiel o relacjach z Katarzyną Cichopek po rozwodzie. "Co chwilę dostaję jakieś pisma"

W podcaście "Matcha Talks", prowadzonym przez Julię Izmalkową, Marcin Hakiel został zapytany o ostatnią rozmowę z byłą żoną. Tancerz nie ukrywał, że spotkanie było dla niego trudne. - Nawrzucała mi, że byłem taki, sraki i owaki. Przeanalizowałem sobie to u psychologa i wyciągnąłem z tego jakieś wnioski - stwierdził.

Hakiel odniósł się także do kosztów związanych z rozwodem. Jak przyznał, wydatki na prawników, notariuszy oraz formalności pochłonęły około 100 tys. zł. Najwięcej emocji wzbudziły jednak jego słowa dotyczące korespondencji, którą - jak twierdzi - podobno regularnie otrzymuje od pełnomocników reprezentujących Katarzynę Cichopek.

Teraz to tylko dostaję co chwilę jakieś pisma, że coś tam powiedziałem nie tak. Albo ze tu mam zapłacić byłej 200 tys. złotych, 250... Do końca nawet tego nie czytam, wysyłam to do swojej prawniczki i ona odpisuje

- powiedział.

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W tej samej rozmowie tancerz zdradził również, że szczególnie nie spodobała mu się sytuacja, gdy jedno z pism rzekomo miało zostać skierowane także do jego obecnej partnerki. Podkreślił, że poprosił swoją prawniczkę o reakcję, ponieważ nie chciał, aby Dominika Serowska była angażowana w spór między byłymi małżonkami.

Hakiel wrócił także do momentu, w którym dowiedział się o kryzysie w swoim małżeństwie. Przyznał, że było to dla niego bardzo bolesne doświadczenie, z którym przez długi czas nie potrafił się pogodzić. Wspomnienia związane z tamtym okresem wciąż pozostają dla niego trudnym tematem.