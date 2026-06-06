Sandra Kubicka od niedawna jest w związku z Adamem Zaorskim, przedsiębiorcą i menedżerem związanym z Trójmiastem. Modelka wydaje się być naprawdę szczęśliwa. Na jej profilu coraz częściej pojawiają się romantyczne kadry, które spotykają się z dużym zainteresowaniem internautów. Pod jednym z ostatnich nagrań, na którym para tańczy, Kubicka zamieściła wymowny wpis: "Bogata w życiu, bo mam ciebie", dając jasno do zrozumienia, że Zaorski stał się dla niej naprawdę ważną osobą. Zakochani spędzają ze sobą coraz więcej czasu. 6 czerwca pochwalili się kadrami ze wspólnego śniadania. Uwagę internautów przyciągnął opis, który znalazł się na jednym z nagrań.

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Sandra Kubicka cała w skowronkach. Pokazała, jakie śniadanie zrobiła chłopakowi

Nie jest tajemnicą, że Kubicka bardzo lubi gotować i często dzieli się efektami swoich kulinarnych eksperymentów w mediach społecznościowych. Tym razem postanowiła przygotować wyjątkowe śniadanie dla siebie i ukochanego. Na opublikowanym nagraniu można zobaczyć apetyczne kanapki z awokado, wędliną i jajkiem w koszulce, starannie podane na eleganckich talerzach. "Wskażcie lepszą dziewczynę. Poczekam" - zażartowała modelka w opisie.

Relację szybko udostępnił również Adam Zaorski, który najwyraźniej docenił kulinarne umiejętności partnerki. W kolejnych materiałach pokazał, że przygotowane przez Kubicką kanapki były tylko częścią starannie skomponowanego śniadania. Na stole nie zabrakło świeżo pokrojonego ananasa, gorącej kawy oraz soku pomarańczowego. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno Kubicka narzekała, że media zbyt mocno intersują się jej życiem osobistym. Wyglada jednak na to, że teraz sama chętnie dzieli się jego kulisami. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Sandra KubickaOtwórz galerię

Sandra Kubicka o nowym partnerze. "Nie jest zazdrosnym typem"

Sandra Kubicka pojawiła się ostatnio na pierwszej gali Fight Mode. To właśnie tam po raz pierwszy wspomniała o swoim nowym chłopaku. Dziennikarz prowadzący rozmowę zapytał ją najpierw, czy "dostaje dużo głupich DM-ów na Instagramie". - Nie, DM-ów nie dostaję prawie w ogóle od facetów - odparła Sandra. - A masz faceta? - dopytał dalej reporter. - Tak, jestem w związku. Spokojnie, on nie jest w ogóle zazdrosnym typem, poza tym nikt do mnie nie wysyła DM-ów z facetów. Ja mam 98 proc. kobiet obserwujących mnie - opowiadała.