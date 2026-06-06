Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są niezwykle aktywni w mediach społecznościowych. Para chętnie dzieli się kadrami z życia prywatnego. Na ich profilach pojawiają się zabawne filmy oraz migawki z podróży i pracy, dzięki którym pokazują fanom bardziej swobodną, nieformalną stronę swojego życia. Tym razem aktorka i jej ukochany pokazali, jak przygotowują się do randki. Uwagę internautów przyciągnął nietypowy taniec Cichopek

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska spotkała się z Cichopek: Znam takie zagrywki I Galaktyka Plotek

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poszli na całość. Internauci podzieleni

Na nagraniu, które pojawiło się 5 czerwca na profilu Cichopek, widzimy, jak zakochani szykują się na romantyczny wieczór. Najpierw pokazali się w domowym wydaniu, a chwilę później w wieczorowych stylizacjach. W dalszej części Cichopek wykonuje zmysłowy taniec i przytula się do Kurzajewskiego. Nagranie nie wszystkim przypadło do gustu. "Przesada. Czemu to ma służyć?", "Nie rozumiem tego wyginania się", "Trochę pokory by się przydało" - pisali internauci.

Część fanów stanęła w obronie aktorki i prezentera. "Te komentarze to dramat. Nie rozumiem, po co tyle hejtu i nienawiści", "Pięknie wyglądacie. Pan Maciek kwitnie przy tak pięknej i sympatycznej żonie! Wszystkiego dobrego dla was", "Każdy ma prawo pokazywać i robić co chce. Nie ma co zazdrościć, bo to bardzo zła cecha. Nie podoba się wam? To po co hejtujecie?" - czytamy. Nagranie, o którym mowa, znajdziecie poniżej.

Katarzyna Cichopek coraz częściej pokazuje się w lokach. "Dziś jestem sobą"

Fani Cichopek z pewnością zauważyli, że w ostatnim czasie aktorka coraz rzadziej występuje przed kamerą w prostych włosach. Jak zdradziła w jednym z ostatnich wpisów, postanowiła wrócić do swojej naturalnej fryzury. "Pamiętam moją pierwszą profesjonalną sesję zdjęciową do magazynu 'Gala'. Stylista wyprostował mi włosy i powiedział, że tak powinnam wyglądać, bo jest 'lepiej'. Uwierzyłam mu. I przez lata prostowałam nie tylko loki… ale też siebie. Dziś żałuję, że tak długo tłumiłam swoje naturalne fale, swoją dzikość, emocje i prawdziwą siebie. Ale już tego nie robię. Dziś jestem sobą. I wiecie co? Nigdy wcześniej nie czułam się piękniejsza" - pisała.