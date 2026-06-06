5 czerwca Marina i Wojciech Szczęśni wyprawili przyjęcie, które goście będą wspominać jeszcze przez długie lata. Para świętowała 10. rocznicę ślubu. Na imprezie pojawiło się mnóstwo gwiazd, m.in. Roksana Węgiel i Kevin Mglej, Julia Wieniawa, Anna i Robert Lewandowscy oraz Maffashion. Goście mogli liczyć na wieczór pełen atrakcji. Nie zabrakło muzyki na żywo, wzruszających przemówień oraz wspomnień z minionej dekady wspólnego życia gospodarzy. W mediach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się zdjęcia i nagrania dokumentujące wyjątkową atmosferę wydarzenia.

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Marina i Wojciech Szczęśni świętowali rocznicę ślubu. Na scenie wystąpiła zagraniczna gwiazda

Fani Mariny z pewnością pamiętają utwór z 2016 roku "Let Me Love the Lonely", który powstał przy współpracy z Jamesem Arthurem. Piosenkarz zaskoczył swoją obecnością wszystkich gości i podczas przyjęcia wykonał z Mariną hit sprzed lat. Nie brakowało też rodzinnych momentów. Na jednym z nagrań opublikowanych przez Jessicę Mercedes widzimy, jak cała rodzina stoi razem na scenie. Liam trzyma w dłoniach pokaźny bukiet kwiatów, który po chwili wręcza swojej mamie. Uradowana Marina przyjmuje prezent, a następnie bierze na ręce małą Noelię.

Imprezę zorganizowano w Muzeum Historii Polskiej w Warszawie. Tuż przed wejściem do budynku stanął przystrojony kwiatami samochód z napisem "Marina & Wojtek. 10th anniversary". Gości witał humanoidalny robot. Zdjęcia z przyjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Marina i Szczęsny Otwórz galerię

Brat Szczęsnego szczerze o Marinie. Taką jest bratową

Niedawno nasza reporterka miała okazję porozmawiać z bratem Wojciecha Szczęsnego, Janem. W rozmowie z Plotkiem zdradził, jaka prywatnie jest Marina. - Bardzo serdeczna i bardzo ciepła osoba. Wbrew temu, co kreują media. Ja się cieszę, że mam taką bratową - mówił. W tym samym wywiadzie opowiedział również o pierwszym spotkaniu z piosenkarką. - Pomagałem wtedy bratu zawieźć jakieś walizki do Trójmiasta na Opener'a bodajże i wtedy ją poznałem. (...) Widziałem, że jest takim piorunem, że wszędzie jej pełno. Kiedy ja ją poznawałem, to nie była gwiazdą. I wywarła na mnie takie pozytywne wrażenie, bo była taka ekspresyjna, taka szalona, ale to wszystko miało gdzieś swój ład - zachwalał.