Marina i Wojciech Szczęsny stanęli na ślubnym kobiercu 21 maja 2016 roku. Od tamtej pory są uznawani za jedną z najlepiej dobrych par w polskim świecie sportu, jak i show-biznesie. Z okazji dziesiątej rocznicy ich ślubu, zdecydowali się wyprawić wielką imprezę. Na wydarzeniu, które zorganizowano w Warszawie, pojawiły się tłumy gwiazd.

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Marina i Wojciech Szczęsny świętują rocznicę z przytupem. Takie gwiazdy przybyły na imprezę

Jak mogliśmy zobaczyć na zdjęciach, którymi podzielili się w sieci celebryci, impreza Szczęsnych to prawdziwe "white party". Goście postanowili więc zaprezentować się w swoich najlepszych, białych kreacjach. Para wieczoru również olśniła przed zaproszonymi. Szczęsny przybył w klasycznym, białym garniturze, podczas gdy Marina zachwyciła w obszernej sukni z gorsetem i długim trenem. Julia Wieniawa, która przyszła na przyjęcie w towarzystwie znajomych, postawiła tego wieczoru na długą suknię ze złotymi elementami. Zestawiła ją z perłową torebką oraz klasycznymi szpilkami. Pozująca z nią do zdjęć Maffashion także zdecydowała się na sukienkę. Wyróżniał ją jednak ciekawy, asymetryczny krój. Blogerka także ubrała do niej białe buty na obcasie oraz jasną torebkę.

Rocznica Mariny i SzczęsnegoOtwórz galerię

W luźnej, letniej sukni zaprezentowała się tego wieczoru także Katarzyna Zielińska, która przybyła wraz z mężem. Aktorka dobrała do stylizacji złote sandałki oraz torebkę. W piórach pokazała się za to Jessica Mercedes. Celebrytka pozowała w krótkiej, świecącej się sukience, do której założyła czarne szpilki oraz czarną torebkę. W bieli pokazali się też Anna i Robert Lewandowscy. Żona piłkarza zdecydowała się przy tym na krótką, satynowo-koronką sukienkę. Pośród gości na imprezie mogliśmy również zobaczyć m.in.: Roxie Węgiel i Kevina Mgleja, Karolinę Pisarek i Rogera Sallę, Jana i Julię Bednarków oraz Grzegorza Krychowiaka i Celię Jaunat.

To tu odbyła się impreza Szczęsnych. Wiadomo, o co poprosili gości

Jak wiadomo, rocznicą imprezę pary zorganizowano w Muzeum Historii Polskiej w Warszawie. Tuż przed wejściem do budynku stanął przystrojony kwiatami samochód z napisem "Marina & Wojtek. 10th anniversary", a gości witał przy tym humanoidalny robot. Na dostępnych zdjęciach można dostrzec, iż wewnątrz również postawiono na kwiatowe zdobienia. Wśród dekoracji zdecydowano się też na liczne, nadające klimatu świece.

Co ciekawe, redakcja "Faktu" ustaliła, że Marina i Szczęsny mieli do zaproszonych dwie prośby. Oprócz wymogu założenia białej kreacji poprosili również, by nie przynosić im tradycyjnych prezentów. W zamian wpadli na pomysł, by goście wpłacili pieniądze na cele charytatywne.