Rafał Sonik, znany kierowca rajdowy i przedsiębiorca, podczas przyjęcia z okazji swoich 60. urodzin postanowił oświadczyć się ukochanej. Gdy uklęknął przed partnerką i wręczył jej pierścionek, ta nie kryła wzruszenia i odpowiedziała mu czułym gestem. Nagranie z tego wyjątkowego momentu szybko trafiło do sieci i przyciągnęło uwagę internautów.
Przed urodzinami Rafała Sonika jego partnerka opublikowała na Instagramie kolaż wspólnych zdjęć i złożyła mu serdeczne życzenia. Niedługo później sama miała powód do wzruszeń – podczas jubileuszowego przyjęcia usłyszała od ukochanego ważne pytanie. Nagranie z tego wyjątkowego momentu udostępniła Monika Jaskólska, dzięki czemu internauci mogli zobaczyć kulisy zaręczyn znanego rajdowca. Widać, że ukochana Sonika była zaskoczona i wyraźnie wzruszona całą sytuacją. Z emocji zakryła oczy, co zobaczycie w galerii.
Przypomnijmy, że w przeszłości Rafał Sonik był związany z Karoliną Sołowow, z którą ma syna Gniewka. Dziś sportowiec układa sobie życie u boku Izabeli, a w październiku 2025 roku para powitała na świecie syna Radosława.
Przypomnijmy, że Rafał Sonik rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego, jednak od czasu do czasu robi wyjątek. Tak było m.in. po narodzinach syna Radosława, kiedy w mediach społecznościowych nie krył wzruszenia i opowiadał o ogromnej radości, jaką przyniosło mu powiększenie rodziny. Podkreślał wówczas, że ponowne ojcostwo jest dla niego jednym z najważniejszych doświadczeń w życiu.
Sportowiec zdecydował się także opowiedzieć nieco więcej o swojej relacji z Izabelą. Zdradził, że poznali się przy pracy na rajdach, gdzie była dziennikarką i operatorką kamery. Choć początkowo nie połączyło ich uczucie, po ponownym spotkaniu w 2022 roku zaczęli się do siebie zbliżać. Jak wspominał, ich związek narodził się stopniowo – od przyjaźni, szczerych rozmów i wzajemnego zrozumienia. Z czasem relacja przerodziła się w miłość, a dziś tworzą rodzinę i wspólnie wychowują syna.