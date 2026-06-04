Rafał Sonik, znany kierowca rajdowy i przedsiębiorca, podczas przyjęcia z okazji swoich 60. urodzin postanowił oświadczyć się ukochanej. Gdy uklęknął przed partnerką i wręczył jej pierścionek, ta nie kryła wzruszenia i odpowiedziała mu czułym gestem. Nagranie z tego wyjątkowego momentu szybko trafiło do sieci i przyciągnęło uwagę internautów.

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Rafał Sonik zaręczył się z partnerką. Dzieli ich 24 lata różnicy

Przed urodzinami Rafała Sonika jego partnerka opublikowała na Instagramie kolaż wspólnych zdjęć i złożyła mu serdeczne życzenia. Niedługo później sama miała powód do wzruszeń – podczas jubileuszowego przyjęcia usłyszała od ukochanego ważne pytanie. Nagranie z tego wyjątkowego momentu udostępniła Monika Jaskólska, dzięki czemu internauci mogli zobaczyć kulisy zaręczyn znanego rajdowca. Widać, że ukochana Sonika była zaskoczona i wyraźnie wzruszona całą sytuacją. Z emocji zakryła oczy, co zobaczycie w galerii.

Przypomnijmy, że w przeszłości Rafał Sonik był związany z Karoliną Sołowow, z którą ma syna Gniewka. Dziś sportowiec układa sobie życie u boku Izabeli, a w październiku 2025 roku para powitała na świecie syna Radosława.

Wyjątkowe zaręczyny rajdowcaOtwórz galerię

Rafał Sonik rzadko mówi o prywatności. Tak opowiadał o partnerce i synu

Przypomnijmy, że Rafał Sonik rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego, jednak od czasu do czasu robi wyjątek. Tak było m.in. po narodzinach syna Radosława, kiedy w mediach społecznościowych nie krył wzruszenia i opowiadał o ogromnej radości, jaką przyniosło mu powiększenie rodziny. Podkreślał wówczas, że ponowne ojcostwo jest dla niego jednym z najważniejszych doświadczeń w życiu.

Sportowiec zdecydował się także opowiedzieć nieco więcej o swojej relacji z Izabelą. Zdradził, że poznali się przy pracy na rajdach, gdzie była dziennikarką i operatorką kamery. Choć początkowo nie połączyło ich uczucie, po ponownym spotkaniu w 2022 roku zaczęli się do siebie zbliżać. Jak wspominał, ich związek narodził się stopniowo – od przyjaźni, szczerych rozmów i wzajemnego zrozumienia. Z czasem relacja przerodziła się w miłość, a dziś tworzą rodzinę i wspólnie wychowują syna.