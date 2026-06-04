Barbara Bursztynowicz zyskała krajową rozpoznawalność dzięki roli Elżbiety Chojnackiej w "Klanie", w którą wcielała się od 1997 roku. W 2025 roku aktorka postanowiła odejść z produkcji i skupiła się na nowych projektach zawodowych. Mogliśmy ją zobaczyć na parkiecie "Tańca z gwiazdami", a także w serialu "Szpital św. Anny". Bursztynowicz nie jest wylewna, jeśli chodzi o życie prywatne. Teraz jednak na Instagramie aktorki pojawił się wpis, w którym poinformowała o śmierci brata. Fani od razu złożyli jej kondolencje.

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Smutne informacje od Barbary Bursztynowicz. Zmarł jej brat

Na Instagramie aktorki pojawiło się archiwalne zdjęcie jej brata, na którym był jeszcze chłopcem. Bursztynowicz opatrzyła ujęcie krótkim, choć wymownym opisem: "Braciszku kochany". Post byłej gwiazdy "Klanu" spotkał się z odzewem internautów, którzy zdecydowali się złożyć jej w komentarzach kondolencje. "Tak bardzo mi przykro pani Basiu. Proszę przyjąć moje szczere wyrazy współczucia", "Pani Basiu, przytulamy i prosimy przyjąć wyrazy współczucia", "Bardzo mi przykro. Myślami z panią", "Takie jest życie, kiedyś musi się skończyć. Słowa pocieszenia i siły" - pisali obserwatorzy aktorki.

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Bursztynowicz w trakcie, gdy brała udział w "Tańcu z gwiazdami", z programowym partnerem Michałem Kassinem odwiedziła Instytut Głuchych. Nie było to przypadkiem. Aktorka ujawniła, że jest osobą niedosłyszącą. - Chcę ci przedstawić ludzi, którzy są mi bardzo bliscy. Jesteśmy w Instytucie Głuchych, przyprowadziłam tutaj Michała, żeby poznał ten świat. Najważniejszą osobą, którą chciałam Michałowi przedstawić, jest moja przyjaciółka Monika. Poznałyśmy się podczas realizacji Teatru Telewizji, nauczyłam się języka migowego. To właśnie ze względu na Monikę i ludzi głuchych chciałam też opowiedzieć o sobie - mówiła aktorka w materiale, który pojawił się w tanecznym show.

- Ja jestem niedosłysząca. To jest moje pierwsze wyznanie publiczne, o tym wiedzieli tylko najbliżsi i przyjaciele. Dlatego tak bardzo są mi bliscy głusi. Ale całe życie radziłam sobie z tym i oto jestem w "Tańcu z Gwiazdami" - podkreśliła.