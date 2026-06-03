Julia Czerkawski, córka Izabelli Scorupco i byłego hokeisty Mariusza Czerkawskiego, trzyma się z dala od świata show-biznesu. Absolwentka medioznawstwa i socjologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych, a o wydarzeniach z jej życia prywatnego fani najczęściej dowiadują się za pośrednictwem Instagrama. To właśnie tam podzieliła się ostatnio radosną zmianą w jej życiu. Jak się dowiadujemy, już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wesele Izabelli Scorupco. O tym było głośno

Julia Czerkawski odlicza do ślubu. Jej serce skradł Amerykanin

Przyszła panna młoda nie kryła wzruszenia i radości po zakończeniu wieczoru panieńskiego. W mediach społecznościowych opublikowała serię zdjęć z Nowego Jorku, dziękując najbliższym przyjaciółkom za wspólnie spędzony czas i wieloletnie wsparcie. "Mam ogromne szczęście, że jestem kochana przez te kobiety. To przyjaźnie, które trwają już dziesięć–20 lat. Moi ludzie na zawsze. Nowy Jork jak zawsze nie zawiódł. C.J. Hicks, wkrótce się pobierzemy!" - czytamy we wpisie Czerkawski. Widać, że ma wsparcie wielu przyjaciółek. Podczas panieńskiego nie zabrakło wieczorowych stylizacji i wielu atrakcji.

Narzeczonym Julii jest Amerykanin C.J. Hicks, którego zna jeszcze z czasów szkolnych. Para jest razem od około dekady i wkrótce sformalizuje swój związek. Szczegóły ceremonii nie zostały jeszcze ujawnione, jednak można przypuszczać, że w tym ważnym dniu Julii będą towarzyszyć najbliżsi, w tym członkowie jej rodziny.

Tak wyglądała Czerkawski na panieńskimOtwórz galerię

Jakie relacje mają rodzice Julii? Po rozwodzie znaleźli wspólny język

Choć małżeństwo Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego nie przetrwało próby czasu, byli partnerzy od lat utrzymują dobre kontakty. Hokeista przyznawał w wywiadach, że jedną z przyczyn rozstania były trudności związane z pogodzeniem dwóch wymagających karier zawodowych.

Mimo zakończenia związku Scorupco i Czerkawski zdołali zbudować przyjazną relację opartą na wzajemnym szacunku. Były sportowiec podkreślał, że łączy ich córka Julia, a podczas pobytów w Stanach Zjednoczonych rodziny chętnie spędzają razem czas. Jak zaznaczał, cieszy go fakt, że udało im się zostawić dawne nieporozumienia za sobą i dojść do etapu, w którym mogą normalnie się spotykać oraz pielęgnować rodzinne więzi.