Sekretny ślub Brada Pitta? Internauci wypatrzyli zaskakujący szczegół

W ostatnich dniach Brad Pitt po raz kolejny przyciągnął uwagę fotoreporterów, a wszystko za sprawą obrączki którą zauważono na jego dłoni. Zdjęcia hollywoodzkiego gwiazdora błyskawicznie obiegły internet, wywołując falę spekulacji wśród fanów. Wielu z nich zaczęło zastanawiać się, czy aktor i jego partnerka Ines de Ramon nie zdecydowali się powiedzieć sobie sakramentalnego "tak" z dala od blasku fleszy. Jak dotąd żadna ze stron nie odniosła się do krążących doniesień, co tylko dodatkowo podgrzało atmosferę wokół sprawy.

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Brad Pitt stanął trzeci raz na ślubnym kobiercu? To mówi samo za siebie

Związek aktora i projektantki biżuterii trwa od 2022 roku. Od początku para starała się unikać medialnego rozgłosu, jednak z biegiem czasu coraz częściej pokazywała się razem podczas publicznych wydarzeń (niedawno widziano, jak okazywali sobie czułość na koncercie Red Hot Chili Peppers w Paryżu). Wspólne wyjazdy, czerwone dywany i doniesienia o zamieszkaniu razem sprawiły, że obserwatorzy zaczęli traktować ich relację jako bardzo poważną. Nic więc dziwnego, że pojawienie się obrączki na dłoni aktora natychmiast uruchomiło lawinę komentarzy i przypuszczeń o możliwej zmianie jego stanu cywilnego. Obie strony póki co milczą i nic nie wskazuje na to, że coś się zmieni w tym zakresie. Myślicie, że Brad Pitt znowu jest po ślubie?

Brad Pitt miał nie chcieć kolejnego małżeństwa. Zmienił zdanie?

Życie uczuciowe Brada Pitta od dekad budzi ogromne zainteresowanie. Gwiazdor był wcześniej związany z Jennifer Aniston, a następnie z Angeliną Jolie, z którą doczekał się sześciorga dzieci. Głośny rozwód pary przez lata był jednym z najczęściej opisywanych tematów w światowym show-biznesie. Co ciekawe, jeszcze niedawno amerykańskie media przekonywały, że aktor nie zamierza ponownie stawać na ślubnym kobiercu. Według nieoficjalnych informacji miał być zadowolony z obecnego etapu życia i nie planować kolejnego małżeństwa. Czy obrączka rzeczywiście oznacza, że zmienił zdanie? Na razie Brad Pitt i Ines de Ramon zostawili fanów wyłącznie z domysłami. ZOBACZ TEŻ: Brad Pitt i kolejny cios. Niebywałe, co zrobił Maddox