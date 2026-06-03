Sekretny ślub Brada Pitta? Internauci wypatrzyli zaskakujący szczegół

W ostatnich dniach Brad Pitt po raz kolejny przyciągnął uwagę fotoreporterów, a wszystko za sprawą obrączki którą zauważono na jego dłoni. Zdjęcia hollywoodzkiego gwiazdora błyskawicznie obiegły internet, wywołując falę spekulacji wśród fanów. Wielu z nich zaczęło zastanawiać się, czy aktor i jego partnerka Ines de Ramon nie zdecydowali się powiedzieć sobie sakramentalnego "tak" z dala od blasku fleszy. Jak dotąd żadna ze stron nie odniosła się do krążących doniesień, co tylko dodatkowo podgrzało atmosferę wokół sprawy.
Związek aktora i projektantki biżuterii trwa od 2022 roku. Od początku para starała się unikać medialnego rozgłosu, jednak z biegiem czasu coraz częściej pokazywała się razem podczas publicznych wydarzeń (niedawno widziano, jak okazywali sobie czułość na koncercie Red Hot Chili Peppers w Paryżu). Wspólne wyjazdy, czerwone dywany i doniesienia o zamieszkaniu razem sprawiły, że obserwatorzy zaczęli traktować ich relację jako bardzo poważną. Nic więc dziwnego, że pojawienie się obrączki na dłoni aktora natychmiast uruchomiło lawinę komentarzy i przypuszczeń o możliwej zmianie jego stanu cywilnego. Obie strony póki co milczą i nic nie wskazuje na to, że coś się zmieni w tym zakresie. Myślicie, że Brad Pitt znowu jest po ślubie?
Życie uczuciowe Brada Pitta od dekad budzi ogromne zainteresowanie. Gwiazdor był wcześniej związany z Jennifer Aniston, a następnie z Angeliną Jolie, z którą doczekał się sześciorga dzieci. Głośny rozwód pary przez lata był jednym z najczęściej opisywanych tematów w światowym show-biznesie. Co ciekawe, jeszcze niedawno amerykańskie media przekonywały, że aktor nie zamierza ponownie stawać na ślubnym kobiercu. Według nieoficjalnych informacji miał być zadowolony z obecnego etapu życia i nie planować kolejnego małżeństwa. Czy obrączka rzeczywiście oznacza, że zmienił zdanie? Na razie Brad Pitt i Ines de Ramon zostawili fanów wyłącznie z domysłami. ZOBACZ TEŻ: Brad Pitt i kolejny cios. Niebywałe, co zrobił Maddox