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Mucha była w związku ze starszym o 17 lat Wojewódzkim. Po latach ujawnia prawdę o tej relacji. "Miał Pigmaliona"

Przed laty Anna Mucha związana była z Kubą Wojewódzkim. Aktorka zaczęła tę relację, gdy miała 22 lata - dziennikarz zbliżał się do czterdziestki. Twierdzi, że to ona go uwiodła.
Mucha była w związku ze starszym o 17 lat Wojewódzkim. Wyjawiła prawdę: To ja go uwiodłam
Fot. KAPIF.pl

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki zaczęli się spotykać w 2002 roku. Do rozstania doszło po pięciu latach związku. Choć od tego czasu minęło wiele lat, do dziś w mediach wspomina się o tym związku. Emocje wzbudzała różnica wieku pomiędzy parą - 17 lat. Aktorka w programie "Portret" w rozmowie z Michałem Dziedzicem powróciła do czasu związku z dziennikarzem. Wprost przyznała, że to ona uwiodła Wojewódzkiego. Wspomniała również o tym, jak wyglądała ich relacja. Miała smutną refleksję. 

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Anna Mucha twierdzi, że to ona uwiodła Kubę Wojewódzkiego

Dziś Mucha pozytywnie mówi o czasie, gdy była związana z Wojewódzkim. We wspomnianym programie przyznała, że to ona uwiodła dziennikarza. - Po pierwsze, ja miałam dwadzieścia parę lat i byłam już dorosłą w rozumieniu prawa kobietą, podejmującą własne decyzje. I to nie jest tak, że on się ze mną związał, to ja go uwiodłam. Mówiąc zupełnie poważnie, myśmy razem świadomie na wielkiej radości i wielkim entuzjazmie weszli w ten związek - mówiła. 

Podkreśliła również, że podziwiała swojego partnera. - Mieszkaliśmy ze sobą pięć lat, więc to nie jest tak, że to była jakaś, nie wiem, pomyłka czy bzdura. Nie! Ja żyłam, mieszkałam, sypiałam z tym człowiekiem. Dzieliłam z nim łazienkę i mieliśmy dwie szczoteczki obok siebie. Dla mnie on był partnerem, od którego mogłam się uczyć, którego mogłam podziwiać i szanować, a on miał Pigmaliona - opisywała, mając na myśli wpływ oczekiwań na zachowanie drugiej osoby i próba jej "wychowania". - Może to się wywaliło, bo ten Pigmalion w pewnym momencie się usamodzielnił - dodała

Anna Mucha wprost o związku z Kubą Wojewódzkim. To sądzi o dziennikarzu

W programie Mucha zaznaczała, że darzyła dziennikarza wielkim uczuciem. - Powiem to głośno i wyraźnie. Ja myślę, że ludzie nie mają co do tego żadnych wątpliwości. To była wielka, prawdziwa, niezaprzeczalnie intensywna miłość i związek, który był dla mnie, jest dla mnie, bo mam wiele szacunku dla tego związku, bardzo ważny i bardzo istotny. Natomiast to jest zamierzchła przeszłość - wyjaśniała. 

Dziś aktorka ma jednak inny obraz Wojewódzkiego. - Moje wspomnienie Kuby nie klei się z tym, co widzę teraz. (...) Ja bym chciała, żeby on był jak najlepszy może być. Myślę, że stać go na więcej. Po prostu. Tyle - zaznaczyła. 

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